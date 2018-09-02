Серия А. «Наполи» разгромно проиграл «Сампдории», «Сассуоло» забил пять мячей «Дженоа»

«Наполи» проиграл «Самподрии» в матче 3-го тура Серии А со счетом 0:3. Неаполитанцы с 6-ю очками опустились на пятую строчку в таблице. «Сампдория» набрала 3 очка и поднялась на 12-ю строчку.

Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур

Фиорентина – Удинезе – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бенасси, 73.

Сампдория – Наполи – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дефрель, 11; 2:0 – Дефрель, 32; 3:0 – Куальярелла, 75.

Аталанта – Кальяри – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Барелла, 45.

Сассуоло – Дженоа – 5:3 (4:1)

Голы: 0:1 – Пиатек, 27; 1:1 – Боатенг, 34; 2:1 – Лирола, 38; 3:1 – Бабакар, 41; 4:1 – Сполли (в свои ворота), 45+2; Феррари, 62.

Лацио – Фрозиноне – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Альберто, 49.

Кьево – Эмполи – 0:0

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А