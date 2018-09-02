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    Серия А. «Наполи» разгромно проиграл «Сампдории», «Сассуоло» забил пять мячей «Дженоа»

    «Наполи» проиграл «Самподрии» в матче 3-го тура Серии А со счетом 0:3. Неаполитанцы с 6-ю очками опустились на пятую строчку в таблице. «Сампдория» набрала 3 очка и поднялась на 12-ю строчку.

    Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур

    Фиорентина – Удинезе – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Бенасси, 73.

    Сампдория – Наполи – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дефрель, 11; 2:0 – Дефрель, 32; 3:0 – Куальярелла, 75.

    Аталанта – Кальяри – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Барелла, 45.

    Сассуоло – Дженоа – 5:3 (4:1)

    Голы: 0:1 – Пиатек, 27; 1:1 – Боатенг, 34; 2:1 – Лирола, 38; 3:1 – Бабакар, 41; 4:1 – Сполли (в свои ворота), 45+2; Феррари, 62.

    Лацио – Фрозиноне – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Альберто, 49.

    Кьево – Эмполи – 0:0

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2018 23:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 10:20

      Очень неожиданный результат.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 3 сентября 2018, 07:02

      Наполи удивил,мягко скажем.первое поражение Карло в Чемпионате.и далеко не последнее,если так будут играть в обороне.

      3
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 3 сентября 2018, 06:18

      О чемпионстве Наполи может забыть.

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