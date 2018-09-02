Каррера: «Боюсь, что у Жиго серьезная травма»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал травму защитника Самуэля Жиго в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). Игрок покинул поле на 27-й минуте встречи.

«Жиго сегодня ночью будет сделано МРТ, но я боюсь, что травма серьезная. После первого повреждения я спросил, как Жиго себя чувствует, и он сказал, что хорошо себя чувствует и готов выйти на поле», – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

Главное по «Зенит» – «Спартак»: травмы, ошибки судьи, твит Ханни