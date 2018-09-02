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Каррера: «Боюсь, что у Жиго серьезная травма»

2 сентября 2018, 21:30
13

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал травму защитника Самуэля Жиго в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). Игрок покинул поле на 27-й минуте встречи.

«Жиго сегодня ночью будет сделано МРТ, но я боюсь, что травма серьезная. После первого повреждения я спросил, как Жиго себя чувствует, и он сказал, что хорошо себя чувствует и готов выйти на поле», – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

Главное по «Зенит» – «Спартак»: травмы, ошибки судьи, твит Ханни

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Жиго Самуэль Каррера Массимо
Комментарии (13)
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Krossmen73
1535913367
Дааа....Жаль Жиго.Очень перспективный для Спартак игрок.Дай бог чтобы всё было не так серьёзно.Здоровья парню!
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Тraumtanzеr
1535913702
Мениск скорее всего.
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oyabun
1535913924
Хоть бы обошлось минимальной травмой. Жиго стал просто незаменимым защитником для нас.
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Мары
1535914099
Вот и вся разница в командах. Семак : у меня есть только те, кто в заявке. Каррера : Жиго сегодня ночью будет сделано МРТ, но я боюсь, что травма серьезная. Это всё что нужно знать о двух тренерах.
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батог
1535914120
Боженька сделай что бы, это была слабенькая травма!
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Рубик Докоян
1535914240
В первом случае он очень жёстко приземлился на одну ногу. Вот в таких случаях не редко летит ПКС. Здоровья всем парням кто получил травмы и ушибы, но это футбол и без них, к сожалению не обходится.
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nik55
1535914938
а бздюбе ничего----потому что дерево
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SERGEI12345
1535922200
++++
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OfaZavr
1535958897
очень плохая новость... только так хорошо влился в команду и стал важным игроком и на тебе...
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zigbert
1536043702
Как всегда неприятность появляется там где ее не ждешь.
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