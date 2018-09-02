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    Первый тренер Чалова: «Посмотрим, как Федор будет играть с «Реалом» и «Ромой»

    Первый тренер нападающего ЦСКА Федора Чалова Павел Коваль не ожидал, что форвард оформит хет-трик в матче 6-го тура чемпионата России с «Уралом» (4:0).

    На данный момент 20-летний игрок армейцев возглавляет гонку бомбардиров РПЛ.

    «Не ожидал от Чалова хет-трика, но это не случайность. Федя доказывает, что он игрок основного состава. За приз лучшему бомбардиру чемпионата ему бороться еще рановато, хотя все может быть.

    Посмотрим, как Чалов будет играть в Лиге чемпионов с такими командами, как «Реал» и «Рома». В этом сезоне армейцы пока не играли с сильными командами. ЦСКА на данный момент – команда не первой пятерки», – сказал Коваль.

    Чалов, какой же ты удивительный!

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.09.2018 08:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1320

      ruded 2 сентября 2018, 09:02

      вот что за человек? Начал про Федю, а в итоге обс***л команду..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > ruded 2 сентября 2018, 10:09

      каждый год коней обсирают,а пахнет в свинарнике)))))))))

      2
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