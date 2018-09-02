Первый тренер Чалова: «Посмотрим, как Федор будет играть с «Реалом» и «Ромой»

Первый тренер нападающего ЦСКА Федора Чалова Павел Коваль не ожидал, что форвард оформит хет-трик в матче 6-го тура чемпионата России с «Уралом» (4:0).

На данный момент 20-летний игрок армейцев возглавляет гонку бомбардиров РПЛ.

«Не ожидал от Чалова хет-трика, но это не случайность. Федя доказывает, что он игрок основного состава. За приз лучшему бомбардиру чемпионата ему бороться еще рановато, хотя все может быть.

Посмотрим, как Чалов будет играть в Лиге чемпионов с такими командами, как «Реал» и «Рома». В этом сезоне армейцы пока не играли с сильными командами. ЦСКА на данный момент – команда не первой пятерки», – сказал Коваль.

Чалов, какой же ты удивительный!