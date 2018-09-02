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    Кришито и Балотелли вызваны в сборную Италии

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал состав команды на матчи Лиги наций.

    7 сентября итальянцы сыграют с Польшей, 10-го – с Португалией.

    Вратари: Алессо Краньо («Кальяри»), Сальваторе Сиригу («Торино»), Маттиа Перин («Ювентус»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»);

    Защитники: Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Маттиа Кальдара («Милан»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Доменико Кришито («Дженоа»), Эмерсон («Челси»), Мануэль Лаццари (СПАЛ), Алессио Романьоли («Милан»), Даниэле Ругани («Ювентус»), Давиде Дзаппакоста («Челси»);

    Полузащитники: Николо Барелла («Кальяри»), Марко Бенасси («Фиорентина»), Бриан Кристанте («Рома»), Роберто Гальярдини («Интер»), Жоржиньо («Челси»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Николо Дзаньоло («Рома»);

    Нападающие: Марио Балотелли («Ницца»), Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Джакомо Бонавентура («Милан»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Пьетро Пеллегри («Монако»), Симоне Дзадза («Торино»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2018 07:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 2 сентября 2018, 10:20

      Манчини фантазирует. Но Кришито-игрок-есть игрок,не смотря на возраст.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 сентября 2018, 08:54

      полузащита вообще ни о чём

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 2 сентября 2018, 08:32

      а зачем их вообще там такое кол-во?
      они что в 5 нападающих играть планируют

      1
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