Кришито и Балотелли вызваны в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал состав команды на матчи Лиги наций.
7 сентября итальянцы сыграют с Польшей, 10-го – с Португалией.
Вратари: Алессо Краньо («Кальяри»), Сальваторе Сиригу («Торино»), Маттиа Перин («Ювентус»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»);
Защитники: Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Маттиа Кальдара («Милан»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Доменико Кришито («Дженоа»), Эмерсон («Челси»), Мануэль Лаццари (СПАЛ), Алессио Романьоли («Милан»), Даниэле Ругани («Ювентус»), Давиде Дзаппакоста («Челси»);
Полузащитники: Николо Барелла («Кальяри»), Марко Бенасси («Фиорентина»), Бриан Кристанте («Рома»), Роберто Гальярдини («Интер»), Жоржиньо («Челси»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Николо Дзаньоло («Рома»);
Нападающие: Марио Балотелли («Ницца»), Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Джакомо Бонавентура («Милан»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Пьетро Пеллегри («Монако»), Симоне Дзадза («Торино»).