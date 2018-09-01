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    Семин: «Объективно сегодня сильнее был «Краснодар»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 6-го тура РПЛ.

    «Если первый тайм был хорошим с нашей стороны, то вторую половину встречи мы проиграли «Краснодару». Они очень хорошо комбинировали, оказывали сильное давление на нас.

    Объективно «Краснодар» был сильнее сегодня. Мы проиграли в физических проявлениях: в отборе мяча, в давлении», – сказал Семин.

    Геркус: «Разочарованы таким стартом. Серьезно усилились, но пока далеки от прошлогодних позиций»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2018 23:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 11:48

      В комбинационном плане Краснодар сейчас хорош.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 2 сентября 2018, 08:37

      Согласитесь, пока из всех команд РПЛ Краснодар показывает самый интересный комбинационный футбол! Ошибки, конечно, есть, но саму игру всегда смотреть приятно.

      P.S. Я не болельщик быков

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 2 сентября 2018, 07:15

      порядочный ответ

      0
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 2 сентября 2018, 00:16

      Лига чемпионов скоро!!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 1 сентября 2018, 23:27

      Очень достойно, без ложных обвинений, истерик и поиска виновных на стороне.
      Палыч, респект и уважуха!

      2
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