Семин: «Объективно сегодня сильнее был «Краснодар»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 6-го тура РПЛ.

«Если первый тайм был хорошим с нашей стороны, то вторую половину встречи мы проиграли «Краснодару». Они очень хорошо комбинировали, оказывали сильное давление на нас.

Объективно «Краснодар» был сильнее сегодня. Мы проиграли в физических проявлениях: в отборе мяча, в давлении», – сказал Семин.

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