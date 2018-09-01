Геркус: «Разочарованы таким стартом. Серьезно усилились, но пока далеки от прошлогодних позиций»

В том году пацаны вам титул подарили.
Нормальный старт, не удивили.
Президент «Локомотива» Илья Геркус после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 6-го тура РПЛ прокомментировал старт сезона московского клуба.
«Конечно, мы разочарованы таким стартом сезона. Сохранили чемпионский состав, серьезно усилились, но пока далеки от прошлогодних позиций. Три гола из четырех в добавленное время…
Очень обидно. Очевидно, что мы сейчас переживаем черную полосу. Это надо признать. Будем сильными», – написал Геркус в инстаграме.
На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице седьмое место.