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    Геркус: «Разочарованы таким стартом. Серьезно усилились, но пока далеки от прошлогодних позиций»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 6-го тура РПЛ прокомментировал старт сезона московского клуба.

    «Конечно, мы разочарованы таким стартом сезона. Сохранили чемпионский состав, серьезно усилились, но пока далеки от прошлогодних позиций. Три гола из четырех в добавленное время…

    Очень обидно. Очевидно, что мы сейчас переживаем черную полосу. Это надо признать. Будем сильными», – написал Геркус в инстаграме.

    На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице седьмое место.

    Источник: Instagram

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    01.09.2018 23:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 2 сентября 2018, 09:11

      В том году пацаны вам титул подарили.
      Нормальный старт, не удивили.

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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 2 сентября 2018, 08:31

      ...серьезно усилились - дерево купили)))

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      Рейтинг: +7878

      Томик 2 сентября 2018, 03:57

      А не было никаких "прошлогодних позиций". Вилков в снег белым мячом судил - помню, а "позиций" - нет. Как Вы его у Питерцев в аренду взяли - достойно удивления, а вот игры локомотива не помню совсем.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Томик 2 сентября 2018, 06:28

      Как, все 8 матчей с топ-командами - и белым мячом? Вы не дальтоник?

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