Геркус: «Разочарованы таким стартом. Серьезно усилились, но пока далеки от прошлогодних позиций»

Президент «Локомотива» Илья Геркус после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 6-го тура РПЛ прокомментировал старт сезона московского клуба.

«Конечно, мы разочарованы таким стартом сезона. Сохранили чемпионский состав, серьезно усилились, но пока далеки от прошлогодних позиций. Три гола из четырех в добавленное время…

Очень обидно. Очевидно, что мы сейчас переживаем черную полосу. Это надо признать. Будем сильными», – написал Геркус в инстаграме.

На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице седьмое место.