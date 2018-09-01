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РПЛ. ЦСКА разгромил «Урал». Чалов сделал хет-трик

1 сентября 2018, 18:24
50

ЦСКА нанес разгромное поражение «Уралу» в матче шестого тура РПЛ.

Хет-трик на свой счет записал нападающий московской команды Федор Чалов. Еще один мяч забил полузащитник Кристиян Бистрович.

На 51-й минуте встречи полузащитник екатеринбуржцев Петрус Бумаль не реализовал пенальти, попав в штангу.

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Чалов, 13; 2:0 – Чалов, 31; 3:0 – Чалов, 85; 4:0 – Бистрович, 89.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон (Чернов, 23), Набабкин, Ефремов, Ахметов (Обляков, 61), Бистрович, Влашич, Чалов, Эрнандес (Бийол, 77).

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков (Динга, 42), Балажиц, Димитров, Жигулев (Егорычев, 72), Бикфалви, Бумаль, Эль Кабир, Панюков (Ильин, 60).

Незабитый пенальти: Бумаль, 51.

Предупреждения: Чернов, 29 – Брызгалов, 4; Панюков, 33.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (50)
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ruded
1535815546
респект парням
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pul
1535815662
травмы оди травмы, но сегодня рождается новы ЦСКА прошу аплодировать стоя...
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BRO_football
1535815789
Отличная игра! Уверенная победа! Прекрасный подарок ко Дню рождения клуба
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gor77
1535815819
Красивая игра!!! Очень понравилась оговорка комментатора: ЦСКА на классе играет! А ведь это самая молодая команда!!!
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prtcs
1535816025
С заслуженной и красивой победой. Молодцы!
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shurik45
1535816166
Всех армейцев с ПОБЕДОЙ! Над взаимодействиями еще работать и работать.
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Project Бабангида
1535816349
Чалов впечатляет
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Боцман59rus
1535818970
Урал -ходячий договорняк.. кК армии претензий нет болею за вас
Ответить
zigbert
1535821653
С уверенной победой ЦСКА.
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_Marqella_
1535827086
ЦСКА с победой !!!!
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