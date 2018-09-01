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    РПЛ. ЦСКА разгромил «Урал». Чалов сделал хет-трик

    ЦСКА нанес разгромное поражение «Уралу» в матче шестого тура РПЛ.

    Хет-трик на свой счет записал нападающий московской команды Федор Чалов. Еще один мяч забил полузащитник Кристиян Бистрович.

    На 51-й минуте встречи полузащитник екатеринбуржцев Петрус Бумаль не реализовал пенальти, попав в штангу.

    Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

    ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Чалов, 13; 2:0 – Чалов, 31; 3:0 – Чалов, 85; 4:0 – Бистрович, 89.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон (Чернов, 23), Набабкин, Ефремов, Ахметов (Обляков, 61), Бистрович, Влашич, Чалов, Эрнандес (Бийол, 77).

    «Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков (Динга, 42), Балажиц, Димитров, Жигулев (Егорычев, 72), Бикфалви, Бумаль, Эль Кабир, Панюков (Ильин, 60).

    Незабитый пенальти: Бумаль, 51.

    Предупреждения: Чернов, 29 – Брызгалов, 4; Панюков, 33.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2018 18:24
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +1819

      gor77 2 сентября 2018, 09:33

      Иногда статистика удивляет!!! )))
      3 декабря 2016 года, Фёдор Чалов забил свой первый гол в профессиональной карьере в ворота «Урала».
      И какой счёт то ЦСКА - УРАЛ 4 : 0 (2016)!!!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 сентября 2018, 06:23

      Ну вот и первая победа ЦСКА с крупным счётом. Приличная командная движуха в атакующих действиях, но есть проблемы в защите. Пока нет должного взаимопонимания, подстраховки и подсказов в выборе позиции. Предположу, что тут ещё и языковой барьер присутствует. Но всё это дело времени и команда будет прибавлять.

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      Рейтинг: +839

      dimag > Рубик Докоян 2 сентября 2018, 07:18

      То есть 3:0 с Арсеналом не считается?

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > dimag 2 сентября 2018, 18:45

      ))) Спасибо. Считается, конечно. Уже за эти дни башка не работает. С переездом дочери и разборкой, сборкой мебели и тасканием вещей и мебели на четвёртый этаж так устал, что уже и проколы случаются.

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 2 сентября 2018, 05:29

      А Чалова пора попробовать в сборную. Он и в прошлом году неплохо играл. Если пацан не зазвездится, то толк будет однозначно.

      1
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 2 сентября 2018, 01:29

      Поменьше бы травм ещё и всё будет хорошо) потеря четырёх игроков уже с начала сезона. Надеюсь Магнуссон к ближайшим матчам восстановится.

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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 2 сентября 2018, 01:26

      Да, с победой ЦСКА))) а за Чалова очень рад, продолжай в том же духе Федя)))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 сентября 2018, 21:40

      Не пора ли физруку, что в Урале тренером, собирать манатки?

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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 1 сентября 2018, 21:39

      Да

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 1 сентября 2018, 21:38

      ЦСКА с победой !!!!

      4
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 1 сентября 2018, 21:16

      После первых двух игр некоторые болельщики коней посыпали тут голову пеплом, но многие понимали, что трудности не то что временные, а вообще ненадолго. Я думал, что игру Ганчаренко поставит через месяц-другой после обновления состава. Но похоже, что игра ставится одновременно с этим обновлением. Каждый новый игрок встраивается в игру, и последние два матча ЦСКА все это выглядит классной работой тренера. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы накануне ЛЧ.

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      Рейтинг: +1481

      GM > Вомбат 1 сентября 2018, 21:59

      Игру, скорее всего, поставит, но стабильность набирать еще долго будут.

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      Рейтинг: +100737

      zigbert 1 сентября 2018, 20:07

      С уверенной победой ЦСКА.

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