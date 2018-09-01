РПЛ. ЦСКА разгромил «Урал». Чалов сделал хет-трик

Иногда статистика удивляет!!! )))
3 декабря 2016 года, Фёдор Чалов забил свой первый гол в профессиональной карьере в ворота «Урала».
И какой счёт то ЦСКА - УРАЛ 4 : 0 (2016)!!!
ЦСКА нанес разгромное поражение «Уралу» в матче шестого тура РПЛ.
Хет-трик на свой счет записал нападающий московской команды Федор Чалов. Еще один мяч забил полузащитник Кристиян Бистрович.
На 51-й минуте встречи полузащитник екатеринбуржцев Петрус Бумаль не реализовал пенальти, попав в штангу.
Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур
ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Чалов, 13; 2:0 – Чалов, 31; 3:0 – Чалов, 85; 4:0 – Бистрович, 89.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон (Чернов, 23), Набабкин, Ефремов, Ахметов (Обляков, 61), Бистрович, Влашич, Чалов, Эрнандес (Бийол, 77).
«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков (Динга, 42), Балажиц, Димитров, Жигулев (Егорычев, 72), Бикфалви, Бумаль, Эль Кабир, Панюков (Ильин, 60).
Незабитый пенальти: Бумаль, 51.
Предупреждения: Чернов, 29 – Брызгалов, 4; Панюков, 33.