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    РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Анжи»

    «Крылья Советов» дома обыграли с «Анжи» во встрече шестого тура РПЛ.

    Единственный гол самарцы забили усилиями нападающего Сергея Корниленко на 83-й минуте матча. Белорус вышел на замену 13 минутами ранее.

    Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Корниленко, 53.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Бурлак, Чичерин, Самарджич, Ткачук (Яковлев, 86), Башкиров, Чочиев (Зотов, 90+2), Антон (Корниленко, 70), Канунников, Соболев.

    «Анжи»: Дюпин, Белоруков, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев (Глебов, 90), Савичев, Ондуа, Чайковский, Мохаммад (Маркелов, 59), Понсе (Ахъядов, 86).

    Предупреждение: Чичерин, 26 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2018 15:52
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 сентября 2018, 18:54

      с победой Андрея Тихонова и Крылья!

      4
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 1 сентября 2018, 18:15

      С победой КС. Хоть здесь судьи не подвели.

      3
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 1 сентября 2018, 16:45

      Матч не видел, а по вашим комментам ничего не понял. Выражайтесь, пожалуйста яснее.

      0
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 1 сентября 2018, 16:39

      Какая на*** 53 минута! !!!!! ЕЛЕ ЕЛЕ НА 84 ЗАБИЛИ !!!!! НОВОСТНИК ВЕРНИсЬ НА ЛИНЕЙКУ!!! чр помоечка

      1
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 1 сентября 2018, 16:29

      Я болел бы за бедный, но честный Анжи, но уж очень хорош город Самара, бывший Куйбышев. Так что можно порадоваться за Крылья, с такой игрой (не хорошей, конечно, но сбалансированной) они не вылетят.

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi > Вомбат 1 сентября 2018, 17:18

      Бывшая и нынешняя Самара.

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 1 сентября 2018, 16:21

      Ну вот не зря всё таки настроили стадиков к ЧМ....вчера в Ростове охеренная отмасфера на матче была и почти 40000 тыс....сегодня в Самаре тоже не мало народа

      3
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 1 сентября 2018, 16:12

      Сцу ка!!!!Бомбардир!!!Как мог Корниленко на 53-ей минуте забить????Со скамейки???

      4
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      Рейтинг: +1710

      Sviro > makson_klim 1 сентября 2018, 16:17

      Мастер может всё!!! :o)

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > makson_klim 1 сентября 2018, 16:35

      83-й

      1
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 1 сентября 2018, 16:02

      Тяжело играли. С такой игрой высоких результатов не добьёшься! Андрею надо работать над повышением мотивации игроков. Чуть было ничьёй не удовольствовались. Но всё равно - Ура!!

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 1 сентября 2018, 16:00

      Как понять вырвали "Крылья" почти весь матч давили, и должны были забивать еще раньше. Когда Корнила наберет форму, я думаю голы начнет забивать и Соболев должен тоже разыграться. тогда все будет норм.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 сентября 2018, 15:59

      «КрыСавцы")
      Рыжиков-красавец.

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