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РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Анжи»

1 сентября 2018, 15:52
17

«Крылья Советов» дома обыграли с «Анжи» во встрече шестого тура РПЛ.

Единственный гол самарцы забили усилиями нападающего Сергея Корниленко на 83-й минуте матча. Белорус вышел на замену 13 минутами ранее.

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

Крылья Советов (Самара) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Корниленко, 53.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Бурлак, Чичерин, Самарджич, Ткачук (Яковлев, 86), Башкиров, Чочиев (Зотов, 90+2), Антон (Корниленко, 70), Канунников, Соболев.

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев (Глебов, 90), Савичев, Ондуа, Чайковский, Мохаммад (Маркелов, 59), Понсе (Ахъядов, 86).

Предупреждение: Чичерин, 26 – нет.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Анжи
Комментарии (17)
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Project Бабангида
1535806620
анжи не выглядел мёртвым, но я болел за крылья по трём причинам - из за личной симпатии к Тихонову и Рыжикову, и потому что самара прекрасный город в котором я правда не разу не был
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slavа0508
1535806667
С победой Самара!!!!!!С победой Андрей!!!!
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shinnik
1535806763
«КрыСавцы") Рыжиков-красавец.
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Victor.Vings
1535806855
Как понять вырвали "Крылья" почти весь матч давили, и должны были забивать еще раньше. Когда Корнила наберет форму, я думаю голы начнет забивать и Соболев должен тоже разыграться. тогда все будет норм.
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Sviro
1535806964
Тяжело играли. С такой игрой высоких результатов не добьёшься! Андрею надо работать над повышением мотивации игроков. Чуть было ничьёй не удовольствовались. Но всё равно - Ура!!
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makson_klim
1535807540
Сцу ка!!!!Бомбардир!!!Как мог Корниленко на 53-ей минуте забить????Со скамейки???
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slavа0508
1535808114
Ну вот не зря всё таки настроили стадиков к ЧМ....вчера в Ростове охеренная отмасфера на матче была и почти 40000 тыс....сегодня в Самаре тоже не мало народа
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Axe111
1535809170
Какая на*** 53 минута! !!!!! ЕЛЕ ЕЛЕ НА 84 ЗАБИЛИ !!!!! НОВОСТНИК ВЕРНИсЬ НА ЛИНЕЙКУ!!! чр помоечка
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zigbert
1535814901
С победой КС. Хоть здесь судьи не подвели.
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OfaZavr
1535817255
с победой Андрея Тихонова и Крылья!
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