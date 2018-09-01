РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Анжи»

«Крылья Советов» дома обыграли с «Анжи» во встрече шестого тура РПЛ.
Единственный гол самарцы забили усилиями нападающего Сергея Корниленко на 83-й минуте матча. Белорус вышел на замену 13 минутами ранее.
Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур
Крылья Советов (Самара) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Корниленко, 53.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Бурлак, Чичерин, Самарджич, Ткачук (Яковлев, 86), Башкиров, Чочиев (Зотов, 90+2), Антон (Корниленко, 70), Канунников, Соболев.
«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев (Глебов, 90), Савичев, Ондуа, Чайковский, Мохаммад (Маркелов, 59), Понсе (Ахъядов, 86).
Предупреждение: Чичерин, 26 – нет.
Источник: Бомбардир.ру