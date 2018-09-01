Радимов: «Надеюсь, «Спартак» утонет глубже водолазов»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов ответил в социальной сети болельщику «Спартака» и олимпийскому чемпиону Евгению Кафельникову. Реплики выглядят так.

«Вот сейчас и посмотрим, как будут справляться с задачами без Квинси Промеса лидеры команды Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров. Так можем и глубже водолазов утонуть. Надеюсь, я ошибаюсь», – написал экс-теннисист.

«Надеюсь, ты не ошибаешься! Очень хотелось бы верить про «глубже водолазов»! Будем держать за это кулаки», – ответил петербуржец.

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится завтра, 2 сентября.