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Радимов: «Надеюсь, «Спартак» утонет глубже водолазов»

1 сентября 2018, 10:14
47

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов ответил в социальной сети болельщику «Спартака» и олимпийскому чемпиону Евгению Кафельникову. Реплики выглядят так.

«Вот сейчас и посмотрим, как будут справляться с задачами без Квинси Промеса лидеры команды Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров. Так можем и глубже водолазов утонуть. Надеюсь, я ошибаюсь», – написал экс-теннисист.

«Надеюсь, ты не ошибаешься! Очень хотелось бы верить про «глубже водолазов»! Будем держать за это кулаки», – ответил петербуржец.

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится завтра, 2 сентября.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Радимов Владислав
Комментарии (47)
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BANNIKOV1970
1535787136
надеюсь что зенит окажется нетонущим предметом на поверхности болтающимся
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Антибиотик
1535788511
Не от большого ума сказано.
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Fancyfall
1535791647
слова радимова не более реальны, чем тексты булановой. кафель вообще не адекват)))
Ответить
Т34
1535791949
Утопить бы вас обоих, чтобы не загрязняли своими дебильными комментариями социальную сеть! Болтуны-бездельники!
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Project Бабангида
1535792075
таня буланова прочитает и расплачется.
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Патронташ
1535793043
Совсем плох старик Буланов...
Ответить
a-rakhmatov
1535793140
Без Промеса будет тяжко, но это не повод унывать Спартачам...удачи!!!
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OfaZavr
1535793151
очень глупо с его стороны. зачем сеять ненависть и накалять обстановку. пусть все решиться на поле а болельщики должны сохранять уважение к команде-сопернику.
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oleg32ru
1535793186
Жаль,но г... не тонет
Ответить
Вомбат
1535797616
Два человека, которые вполне могли бы быть уважаемыми экспертами, состязаются в том, кто из них тупой, а кто еще тупее. Печально это!
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