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    Радимов: «Надеюсь, «Спартак» утонет глубже водолазов»

    Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов ответил в социальной сети болельщику «Спартака» и олимпийскому чемпиону Евгению Кафельникову. Реплики выглядят так.

    «Вот сейчас и посмотрим, как будут справляться с задачами без Квинси Промеса лидеры команды Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров. Так можем и глубже водолазов утонуть. Надеюсь, я ошибаюсь», – написал экс-теннисист.

    «Надеюсь, ты не ошибаешься! Очень хотелось бы верить про «глубже водолазов»! Будем держать за это кулаки», – ответил петербуржец.

    Матч «Зенит» – «Спартак» состоится завтра, 2 сентября.

    Источник: Twitter

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    01.09.2018 10:14
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 сентября 2018, 19:37

      за жопу держись

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 1 сентября 2018, 18:35

      так оно и будет 4-2 или 5-1.но Каррера обещал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 1 сентября 2018, 17:25

      Один другого стоят. Со своими дебильными речами.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 1 сентября 2018, 17:22

      Пусть будет ничья!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 1 сентября 2018, 16:22

      Оба ведут себя как - "бывшие"
      Отбывшие...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1311

      Taps 1 сентября 2018, 15:34

      Все дерьмо.
      "Зенит" победит.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 1 сентября 2018, 15:10

      видать кафель был под кайфом.. радимов тоже видать под кайфом - газом от кафеля обнюхался

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 сентября 2018, 14:33

      я думал он панову ответил , тот тоже что то про топить высказался

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 1 сентября 2018, 13:39

      Если учитывать как квинси доигрывал, перед уходом, и вообще, с начала сезона играл, то это не такая уж и проблема будет. Лишь бы остальные играли бы нормально!

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 1 сентября 2018, 13:30

      Надейся-надейся. Х.. тебе по всей твоей толстой морде!!!

      3
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