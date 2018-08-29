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Зидан сменит Моуринью, если «МЮ» проиграет «Бернли»

29 августа 2018, 11:05
21

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может быть отправлен в отставку в случае поражения в следующем тура АПЛ от «Бернли». Наиболее вероятным кандидатом на этот пост считается Зинедин Зидан.

«Игроки и персонал клуба обсуждают скорое увольнение Жозе. Одни думают, что отставка произойдет, если «МЮ» проиграет «Бернли», другие – что он проработает до октября.

Клуб уже проходил что-то подобное ранее. Клуб говорит, что поддерживает Жозе, но мы видели, что стало с ван Гаалом. Игроки уже говорят о возможном приходе Зидана», – рассказал источник, близкий к клубу.

Матч четвертого тура АПЛ «Бернли» – «Манчестер Юнайтед» состоится в субботу, 1 сентября, в 17:00 по московскому времени.

Источник: Daily Mail
Англия. Кубок лиги Моуринью Жозе ван Гаал Луи Зидан Зинедин
Комментарии (21)
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KOLBIS
1535530402
Сменят как миленького,такие поражения уже не прощаются...Зидан в Манчестере звучит очень интригующе...
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Рубик Докоян
1535530902
Это произойдёт и с большой долей вероятности, отставка Жозе в этом году. Появление Зидана в АПЛ добавит интриги, сравнений и посещаемости, я так полагаю.
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Bandit7
1535531684
Отлично
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Kulima
1535532874
Ну сейчас подобных новостей будет уйма, тем более от такой желтизны как «Дэйли мэил» и им подобных. Пока не появится хоть какой-то намёк на оф. сайте, верить не буду
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жеха87
1535535811
Зидан сейчас лакомый кусок для богатых клубов! А Маур с таким составом много говорит а команда то не играет!
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DOCTOR PENALTY
1535536258
Для Особенного это не особенно хорошая новость.
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I_R_O_N_M_A_N
1535538434
Если правда, то просто сольют игру и всё...
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Cules2013
1535553345
Увольнение Жозе - это вопрос времени. Меня больше интересует реальность приглашения Зидана. Что-то мне подсказывает, что он возьмёт годичную паузу в стиле Гвардиолы и Энрике. Может Зидан и возглавит МЮ, но более вероятно, что уже с нового сезона, а вместо Маура могут взять временного сменщика, как это было в Челси, например.
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OfaZavr
1535557495
слухи ходят разные но есть ли в них доля правды вопрос. конечно дела в команде подталкивают к смене тренера но так же руководство вполне может и позволить ему доработать этот сезон. что произойдет покажет как известно время. да и Зидан не факт что сейчас захочет возглавлять какой либо клуб.
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zigbert
1535558276
Моуринью хотя и хороший специалист ,в МЮ сейчас свежая тренерская мысль, необходима.
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