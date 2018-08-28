Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

На матч «Зенит» – «Спартак» назначили Москалева

28 августа 2018, 19:28
37

Стали известны назначения судей на матчи шестого тура РПЛ. Игру между «Зенитом» и «Спартаком» обслужит воронежец Владимир Москалев.

31 августа (пятница)

«Ростов» — «Рубин»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Игорь Федотов (Москва); инспектор — Юрий Чеботарeв (Краснодар).

01 сентября (суббота)

«Крылья Советов» — «Анжи»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

ЦСКА — «Урал»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Вячеслав Семeнов (Гатчина), Адлан Хатуев (Грозный), резервный судья — Алексей Николаев (Москва); инспектор — Александр Колобаев (Москва).

«Краснодар» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

02 сентября (воскресенье)

«Енисей» — «Арсенал»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачeв (Ростов-на-Дону); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

«Динамо» — «Оренбург»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Андрей Глот (Ярославль), Дмитрий Колосков (Уфа), резервный судья — Сергей Карасeв (Москва); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

«Зенит» — «Спартак»: судья — Владимир Москалeв (Воронеж); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

«Ахмат» — «Уфа»: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ростов Рубин Крылья Советов Анжи ЦСКА Урал Краснодар Локомотив Енисей Арсенал Динамо Оренбург Ахмат Уфа
Комментарии (37)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1535473858
а за кого Москаль?наверное за москву
Ответить
Полная Канистра
1535474639
Москалёв если вы честный то судите честно чтобы себе потом шишек не набить
Ответить
Project Бабангида
1535475044
парень вытащил чёрную метку, давайте поддержим его
Ответить
OfaZavr
1535475506
ну посмотрим как этот справиться. надеюсь не будут влиять сторонние факторы на его работу.
Ответить
Serjoga
1535475733
Есськов в Ростове накосячит! Безбородов "утопит Краснодар! Лапочкин в Москве много чего не увидит (или не решится принять правильное решение)! Москалеву не повезло (тяжелый матч для судейства)-ошибки будут (главное, чтобы не повлияли на результат)! Вот минимум 4 матча для судейских скандалов! И что потом Егоров скажет?
Ответить
prezent2017
1535476343
Нашли кого... Хотя, на безрыбье и рак (Москалев) рыба. А автор двух общепризнанных "ошибок", повлиявших на результат, Левников, опять при деле. На коней можно ставить уверенно, будешь с прибылью после очередного прокола свистуна.
Ответить
Мары
1535476430
Есть 2 новости.Хорошая и плохая. Хорошая это то, что Вилкова в этом туре не будет.Плохая это то, что Москалёв всегда симпатизирует хозяевам и по фигу кто играет.Предпочтение у него одно, уехать живым из мест пребывания.
Ответить
smersh45
1535479331
будет пендль питерцам 100 пудов иначе никак не пройти их
Ответить
Рубик Докоян
1535480418
Следующий тур -- очередной повод по трындеть о судействе. А Егоров потом брызжа слюной будет их выгораживать.
Ответить
zigbert
1535484420
Вилкова нет - уже легче.
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
9
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+