На матч «Зенит» – «Спартак» назначили Москалева

Стали известны назначения судей на матчи шестого тура РПЛ. Игру между «Зенитом» и «Спартаком» обслужит воронежец Владимир Москалев.

31 августа (пятница)



«Ростов» — «Рубин»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Игорь Федотов (Москва); инспектор — Юрий Чеботарeв (Краснодар).



01 сентября (суббота)



«Крылья Советов» — «Анжи»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).



ЦСКА — «Урал»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Вячеслав Семeнов (Гатчина), Адлан Хатуев (Грозный), резервный судья — Алексей Николаев (Москва); инспектор — Александр Колобаев (Москва).



«Краснодар» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).



02 сентября (воскресенье)



«Енисей» — «Арсенал»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачeв (Ростов-на-Дону); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).



«Динамо» — «Оренбург»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Андрей Глот (Ярославль), Дмитрий Колосков (Уфа), резервный судья — Сергей Карасeв (Москва); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).



«Зенит» — «Спартак»: судья — Владимир Москалeв (Воронеж); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).



«Ахмат» — «Уфа»: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).