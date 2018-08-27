Семин: «Невызов Смолова в сборную? Полностью согласен с Черчесовым. Все объективно»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал невызов форварда Федора Смолова в сборную России.

«Тут все объективно. Черчесов правильно сказал, что нет смысла выдергивать Смолова из тренировочного процесса в новой команде. Надо дать ему возможность адаптироваться к одноклубникам, провести серию тренировочных занятий. Ведь Федор пока провел с нами мало тренировок. Так что все объективно, я полностью согласен с Черчесовым», – сказал Семин.

Новый состав сборной России. Очень необычный