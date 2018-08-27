Чанов: «Невызов Акинфеева не означает, что он завершил карьеру в сборной России»

Бывший тренер голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева Вячеслав Чанов высказал мнение о невызове вратаря в сборную России на ближайшие матчи.

Сегодня главный тренер национальной команды Станислав Черчесов назвал заявку из 25 футболистов на игры с Турцией (Лига наций, 7 сентября) и Чехией (товарищеский, 10 сентября).

«Наверное, Черчесов решил дать Акинфееву отдохнуть, поскольку он уже на протяжении долгого времени играет без перерывов.

Может ли это означать, что Акинфеев в скором времени закончит выступать за сборную? Не думаю, что Игорь собирается завершать международную карьеру. На мой взгляд, Черчесов просто хочет проверить остальных кандидатов и дать Акинфееву время на передышку», – сказал Чанов.

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