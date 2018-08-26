АПЛ. «Челси» обыграл «Ньюкасл», «Фулхэм» забил четыре гола «Бернли»

«Челси» обыграл «Ньюкасл» в матче 3-го тура АПЛ – 2:1. Гол в составе лондонцев забил полузащитник Эден Азар, в составе «Ньюкасла» – форвард Хоселу. В концовке встречи защитник хозяев ДеАндре Йедлин забил в свои ворота.

В другом матче «Фулхэм» дома обыграл «Бернли» со счетом 4:2.

Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

Фулхэм – Бернли – 4:2 (3:2)

Голы: 1:0 – Сери, 4; 1:1 – Хедрик, 10; 2:1 – Митрович, 36; 3:1 – Митрович, 38; 3:2 – Тарковски, 41; 4:2 – Шюррле, 83.

Ньюкасл Юнайтед – Челси – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Азар (с пенальти), 76; 1:1 – Хоселу, 83; 1:2 – Йедлин, 87.

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