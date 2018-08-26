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    АПЛ. «Челси» обыграл «Ньюкасл», «Фулхэм» забил четыре гола «Бернли»

    «Челси» обыграл «Ньюкасл» в матче 3-го тура АПЛ – 2:1. Гол в составе лондонцев забил полузащитник Эден Азар, в составе «Ньюкасла» – форвард Хоселу. В концовке встречи защитник хозяев ДеАндре Йедлин забил в свои ворота.

    В другом матче «Фулхэм» дома обыграл «Бернли» со счетом 4:2.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

    Фулхэм – Бернли – 4:2 (3:2)

    Голы: 1:0 – Сери, 4; 1:1 – Хедрик, 10; 2:1 – Митрович, 36; 3:1 – Митрович, 38; 3:2 – Тарковски, 41; 4:2 – Шюррле, 83.

    Ньюкасл Юнайтед – Челси – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Азар (с пенальти), 76; 1:1 – Хоселу, 83; 1:2 – Йедлин, 87.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2018 19:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 26 августа 2018, 22:20

      Ньюкасл это просто позорище АПЛ. Потом кричат фанаты, мол слабый может угомонить сильного, апл интересная лига с борьбой. Эта херня даже клубом не может называться. после того как не выходила из своих ворот где-то 87 минут всего матча, 9 защитников в 2 ряда и все, даже попыток контатарк не было. И самое главное, когда пропустили - ЗАБЕГАЛИ .и даже забили! а значит могут играть нормально .не хотят, 90 минут постоять у ворот ради одного очка, и перед своими болельщиками то.. Стыдоба

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