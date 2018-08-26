АПЛ. «Челси» обыграл «Ньюкасл», «Фулхэм» забил четыре гола «Бернли»

«Челси» обыграл «Ньюкасл» в матче 3-го тура АПЛ – 2:1. Гол в составе лондонцев забил полузащитник Эден Азар, в составе «Ньюкасла» – форвард Хоселу. В концовке встречи защитник хозяев ДеАндре Йедлин забил в свои ворота.
В другом матче «Фулхэм» дома обыграл «Бернли» со счетом 4:2.
Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур
Голы: 1:0 – Сери, 4; 1:1 – Хедрик, 10; 2:1 – Митрович, 36; 3:1 – Митрович, 38; 3:2 – Тарковски, 41; 4:2 – Шюррле, 83.
Ньюкасл Юнайтед – Челси – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Азар (с пенальти), 76; 1:1 – Хоселу, 83; 1:2 – Йедлин, 87.
Источник: Бомбардир.ру