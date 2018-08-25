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    Клопп: «Есть смысл больше не терять очки. Это план «Ливерпуля»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 3-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:0).

    «Потеря очков? Мы решили, что есть смысл больше не делать этого. Это наш план. Игроки все еще не готовы на 100%, «Брайтон» действовал так же, как и раньше.

    Поэтому у нас и большая команда. Посмотрим, что мы сможем сделать. Я рад результату. Мы возглавляем таблицу после третьего тура, так что нет никаких проблем. Но я никогда не слышал, чтобы кому-то что-то давали за первое место после трех матчей. Мы заложили основу, теперь давайте двигаться дальше», – сказал Клопп.

    Источник: BBC

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    25.08.2018 22:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +929

      ДСА 26 августа 2018, 08:44

      Уже явные лидеры

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 26 августа 2018, 00:26

      Интервью Юргена такие же,как и игра его команды:увлекательны,чудны и жизнерадостны.

      2
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      Рейтинг: -24

      viktorssuslov 25 августа 2018, 23:51

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://piar.life/blog

      -1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 23:12

      Начало положено хорошее.

      4
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 августа 2018, 22:47

      Хороший план) сомневаюсь, что у кого то есть план наоборот)

      3
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      Рейтинг: +24271

      DOCTOR PENALTY 25 августа 2018, 22:47

      Клопп как всегда жжёт! ***

      1
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