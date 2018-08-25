Клопп: «Есть смысл больше не терять очки. Это план «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 3-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:0).

«Потеря очков? Мы решили, что есть смысл больше не делать этого. Это наш план. Игроки все еще не готовы на 100%, «Брайтон» действовал так же, как и раньше.

Поэтому у нас и большая команда. Посмотрим, что мы сможем сделать. Я рад результату. Мы возглавляем таблицу после третьего тура, так что нет никаких проблем. Но я никогда не слышал, чтобы кому-то что-то давали за первое место после трех матчей. Мы заложили основу, теперь давайте двигаться дальше», – сказал Клопп.