РПЛ. «Спартак» обыграл «Динамо» и возглавил таблицу

«Спартак» обыграл «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ со счетом 2:1.

Защитник «Динамо» Алексей Козлов покинул поле на 19-й минуте встречи. Вместо Козлова на поле появился защитник Себастьян Хольмен.

«Спартак» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу. «Динамо» с шестью очками идет на восьмой строчке.

Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Промес (с пенальти), 7; 2:0 – Мельгарехо, 14; 2:1 – Рыков, 82.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Мельгарехо, Самедов (Тимофеев, 74), Глушаков (Попов, 61), Зобнин, Фернандо, Промес, Зе Луиш (Адриано, 87).

«Динамо»: Шунин, Козлов (Хольмен, 19), Рыков, Шунич, Рауш (Морозов, 87), Соу, Жоаозиньо, Тетте, Черных, Луценко, Панченко (Марков, 67).

Предупреждения: Рассказов, 42; Зобнин, 63; Адриано, 90+4 – Рыков, 26; Соу, 34; Тетте, 49.

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