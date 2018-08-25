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РПЛ. «Спартак» обыграл «Динамо» и возглавил таблицу

25 августа 2018, 20:55
151

«Спартак» обыграл «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ со счетом 2:1.

Защитник «Динамо» Алексей Козлов покинул поле на 19-й минуте встречи. Вместо Козлова на поле появился защитник Себастьян Хольмен.

«Спартак» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу. «Динамо» с шестью очками идет на восьмой строчке.

Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Промес (с пенальти), 7; 2:0 – Мельгарехо, 14; 2:1 – Рыков, 82.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Мельгарехо, Самедов (Тимофеев, 74), Глушаков (Попов, 61), Зобнин, Фернандо, Промес, Зе Луиш (Адриано, 87).

«Динамо»: Шунин, Козлов (Хольмен, 19), Рыков, Шунич, Рауш (Морозов, 87), Соу, Жоаозиньо, Тетте, Черных, Луценко, Панченко (Марков, 67).

Предупреждения: Рассказов, 42; Зобнин, 63; Адриано, 90+4 – Рыков, 26; Соу, 34; Тетте, 49.

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Максименко пропустил с чужой половины. Болельщики его поддержали

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
Комментарии (151)
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oyabun
1535220037
Поздравляю всех спартаковских болельщиков с победой! Однако по качеству игры остается масса тревожных вопросов. И самый главный из них - когда Спартак поймет что играть надо весь матч, а не первый или второй тайм только? Сегодня весь второй был за Динамо. Если бы класс их игроков был выше, хотя бы уровня Зенита мы бы снова наблюдали либо позорную ничью, либо еще хуже.
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oyabun
1535220265
По игре молодых спартаковцев краткое реззюме - Рассказов очень порадовал. Несмотря на желтую сыграл вполне надежно и игры не портил. А вот Тимофеев огорчил - 0% полезных действий. Про Максименко вообще расстроил. Такая глупая плюха. Одна надежда - что этот урок только в пользу ему пойдет.
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zigbert
1535221668
Спартаковцы всех с трудной победой! Как всегда 2:0 и пошло, поехало. Жаль Максименко ,пропустил такой нелепый гол. Вперед ему наука. Играли неплохо ,имели преимущество и по моментам переиграли Динамо. Концовка конечно валидольная.
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батог
1535221851
Всех с победой!!!!! Спартак понравился! Особенно Мильгарехо и Зобнин!!! Первый истосковался по игре! Второй качеством игры. Беру свои слова обратно, критиковал за первые игры.
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derrik2000
1535222729
Несмотря на положительный счёт, ИГРОЙ команды, особенно во 2-м тайме, НЕ ДОВОЛЕН! Это же КАК нужно наплевательски подойти к своей работе, что весь 2-й тайм, играя против зауряд-середняка, просто напросто ПРОВАЛИТЬ? Очень тревожно в преддверии матча с Зенитом.
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Dieter Günther Bohlen
1535224444
Очередная спартаковская никчемная и никакущая победа. Надеюсь в лиге европы им часто будут такие голы залетать с чужой половины поля.
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Dieter Günther Bohlen
1535224640
Вообще конечно спартачку сейчас нужны победы. Надо дать болельщикам надежду для ЛЕ, хотя все равно там будут за щеку брать...
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Dieter Günther Bohlen
1535224841
Скорее бы уже жеребьевка ЛЕ) Хочется знать, кто будет красно-бледных мутузить)))
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Blossiya
1535225234
5 минут с начала матча стадион молчал в память о великом спартаковце Парамонове. Кроме подлецов из Динамо.
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Blossiya
1535225492
Мне матч понравился. Полное преимущество Спартака. 21 удар по воротам, 11 в створ против 9(5) от соперника. Играли разнообразно, с выдумкой. Коля рассказов заставил понервничать, пока еще нет мастерства и опыта, но все придет. Самедов был хорош, Тимофеев порадовал. Все бились и делали то, что мы от них ожидали. Максименко несмотря на пропущенный гол играл надежно. Каррера прав, говоря, что даже вратарь «Ливерпуля» ошибся в финале Лиги чемпионов. Так что умнее будет следующий раз. Кстати, после этой пенки, он сопли не распустил и сыграл надежно как будто бы ничего не случилось.
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