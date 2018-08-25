РПЛ. «Спартак» обыграл «Динамо» и возглавил таблицу

Ура! С победой, КБ!
«Спартак» обыграл «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ со счетом 2:1.
Защитник «Динамо» Алексей Козлов покинул поле на 19-й минуте встречи. Вместо Козлова на поле появился защитник Себастьян Хольмен.
«Спартак» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу. «Динамо» с шестью очками идет на восьмой строчке.
Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур
Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Промес (с пенальти), 7; 2:0 – Мельгарехо, 14; 2:1 – Рыков, 82.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Мельгарехо, Самедов (Тимофеев, 74), Глушаков (Попов, 61), Зобнин, Фернандо, Промес, Зе Луиш (Адриано, 87).
«Динамо»: Шунин, Козлов (Хольмен, 19), Рыков, Шунич, Рауш (Морозов, 87), Соу, Жоаозиньо, Тетте, Черных, Луценко, Панченко (Марков, 67).
Предупреждения: Рассказов, 42; Зобнин, 63; Адриано, 90+4 – Рыков, 26; Соу, 34; Тетте, 49.
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