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    РПЛ. «Спартак» обыграл «Динамо» и возглавил таблицу

    «Спартак» обыграл «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ со счетом 2:1.

    Защитник «Динамо» Алексей Козлов покинул поле на 19-й минуте встречи. Вместо Козлова на поле появился защитник Себастьян Хольмен.

    «Спартак» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу. «Динамо» с шестью очками идет на восьмой строчке.

    Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

    Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Промес (с пенальти), 7; 2:0 – Мельгарехо, 14; 2:1 – Рыков, 82.

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Мельгарехо, Самедов (Тимофеев, 74), Глушаков (Попов, 61), Зобнин, Фернандо, Промес, Зе Луиш (Адриано, 87).

    «Динамо»: Шунин, Козлов (Хольмен, 19), Рыков, Шунич, Рауш (Морозов, 87), Соу, Жоаозиньо, Тетте, Черных, Луценко, Панченко (Марков, 67).

    Предупреждения: Рассказов, 42; Зобнин, 63; Адриано, 90+4 – Рыков, 26; Соу, 34; Тетте, 49.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Максименко пропустил с чужой половины. Болельщики его поддержали

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2018 20:55
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    Комментарии128
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 26 августа 2018, 11:08

      Ура! С победой, КБ!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 26 августа 2018, 10:38

      - "«Спартак» обыграл «Динамо» и возглавил таблицу".
      Предлагаю, на этом и закочить наш чемпионат.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 26 августа 2018, 10:37

      Надеюсь, не надолго

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      diemens74 26 августа 2018, 10:28

      Гол Рыкова - яркое подтверждение прекрасной игры вратаря Спартака.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8590

      vashinin > diemens74 26 августа 2018, 11:09

      он еще 1000 раз так подкинет мяч и ни разу никуда не попадет)) Уймись уже.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 10:06

      впервые как мне кажется в этом сезоне Спартак показал хорошую игру и смотрелся очень даже. гол такой конечно по неопытности своей пропустил Максименко а Рыков хорошо увидел ситуацию и воспользовался ей. расстроило только что после двух забитых мы опять сбавили темп и позволяли кое-что сопернику и Адриано не нужно было мяча касаться и был бы третий гол. немного как всегда заставили понервничать) всех КБ с победой!!!

      11
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      Рейтинг: +75

      23RU 26 августа 2018, 09:56

      Всех "мясных" с победой!!!
      Всё норм - кроме вратарской позиции. Максименко явно не дотягивает до основного кипера(((((((
      Подскажите - куда пропал Селихов? Что с ним?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8757

      tesch > 23RU 26 августа 2018, 11:06

      Все будут готовы к матчу в Питере, кроме Ташаева.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +210

      azar80 > 23RU 26 августа 2018, 11:06

      порван ахил восстановится к октябрю-ноябрю

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 26 августа 2018, 09:50

      С победой, красно-белая семья!

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +347

      Grom1987 26 августа 2018, 09:36

      Заслуженно!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 26 августа 2018, 09:21

      Чемпионат у нас удивительный) команда с 5 голами в 5 матчах возглавляет таблицу!

      2
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      ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt > juvseriy 26 августа 2018, 13:54

      ты еще по владению мячом давай чемпионов выявляй:)

      1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 26 августа 2018, 08:50

      Нормальный ход.

      0
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