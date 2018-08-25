Сарри: «Надеюсь, Азар останется в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри выразил мнение, что полузащитник Эден Азар останется в лондонском клубе в нынешнем сезоне.

«Думаю, что да. Потому что я тренирую очень хорошую команду, великий клуб, и мы не можем позволить себе продавать столь важных игроков, не имея возможности получить равноценную замену, так что я надеюсь, что Эден останется в этом сезоне», – заявил Сарри.

Контракт Азара с «Челси» рассчитан до 2020 года. Ранее сообщалось об интересе к бельгийцу со стороны «Реала».