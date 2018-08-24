Экс-хавбек «Нижнего Новгорода» Заерко перешел в болгарский «Ботев». Там платят меньше, чем в ФНЛ

Бывший полузащитник московского «Торпедо», «Луча» и «Нижнего Новгорода» Руслан Заерко рассказал о своем переходе в болгарский «Ботев».
25-летний россиянин покинул нижегородский клуб в июне по истечении срока контракта.
– Как вы оказались в «Ботеве»?
– Мой агент предложил мне съездить на просмотр, я поехал, пробыл тут пять дней и мне предложили контракт.
– Как вам коллектив?
– Коллектив хороший. И команда боевая. Несмотря на то, что команда недавно вышла в высший дивизион, все хотят побеждать. Поэтому в команде идет очень продуктивная работа, надеюсь, будет и результат.
– Нет проблем с коммуникацией?
– В команде я не единственный россиянин, есть еще Искандер Джалилов, но сложности в общении пока, к сожалению, есть. Поэтому приходится общаться на смеси русского, английского и болгарского. Тренерский штаб говорит немного на русском и немного на английском.
– Ставите себе цель скоро вернуться в Россию?
– Пока цель – играть здесь и выполнять условия контракта. А дальше будем смотреть.
– Тренерский штаб рассчитывает на вас, как на игрока стартового состава?
– При подписании контракта мне говорили, что я буду игроком основного состава.
– В чемпионате Болгарии зарплата выше, чем во второй лиге России?
– Выше, чем в ПФЛ, но ниже, чем в ФНЛ.
Заерко подписал с «Ботевом» соглашение сроком до июня 2019 года. В прошлом сезоне хавбек провел в ФНЛ 14 матчей без результативных действий.