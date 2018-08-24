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    Экс-хавбек «Нижнего Новгорода» Заерко перешел в болгарский «Ботев». Там платят меньше, чем в ФНЛ

    Бывший полузащитник московского «Торпедо», «Луча» и «Нижнего Новгорода» Руслан Заерко рассказал о своем переходе в болгарский «Ботев».

    25-летний россиянин покинул нижегородский клуб в июне по истечении срока контракта.

    – Как вы оказались в «Ботеве»?

    – Мой агент предложил мне съездить на просмотр, я поехал, пробыл тут пять дней и мне предложили контракт.

    – Как вам коллектив?

    – Коллектив хороший. И команда боевая. Несмотря на то, что команда недавно вышла в высший дивизион, все хотят побеждать. Поэтому в команде идет очень продуктивная работа, надеюсь, будет и результат.

    – Нет проблем с коммуникацией?

    – В команде я не единственный россиянин, есть еще Искандер Джалилов, но сложности в общении пока, к сожалению, есть. Поэтому приходится общаться на смеси русского, английского и болгарского. Тренерский штаб говорит немного на русском и немного на английском.

    – Ставите себе цель скоро вернуться в Россию?

    – Пока цель – играть здесь и выполнять условия контракта. А дальше будем смотреть.

    – Тренерский штаб рассчитывает на вас, как на игрока стартового состава?

    – При подписании контракта мне говорили, что я буду игроком основного состава.

    – В чемпионате Болгарии зарплата выше, чем во второй лиге России?

    – Выше, чем в ПФЛ, но ниже, чем в ФНЛ.

    Заерко подписал с «Ботевом» соглашение сроком до июня 2019 года. В прошлом сезоне хавбек провел в ФНЛ 14 матчей без результативных действий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2018 14:54
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