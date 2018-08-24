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    «Спартак» проведет первые пять минут матча с «Динамо» в тишине в память о Парамонове

    Болельщики «Спартака» на матче пятого тура РПЛ с «Динамо» почтут память бывшего нападающего команды Алексея Парамонова.

    Победитель ОИ-1956, четырехкратный чемпион СССР скончался сегодня, 24 августа, в одной из московских больниц в возрасте 93 лет.

    «На матче «Спартак» – «Динамо» первые пять минут проведем в тишине в память об ушедшем из жизни Алексее Парамонове.

    Призываем всех, кто придет на стадион, почтить память великого спартаковца», – говорится в сообщение объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия».

    Матч «Спартак» – «Динамо» состоится в субботу, 25 августа, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    24.08.2018 12:47
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +24270

      DOCTOR PENALTY 24 августа 2018, 22:20

      Мы потеряли частичку Спартака. Светлая память.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 24 августа 2018, 18:58

      жаль то не выкарабкался... светлая и добрая память ему!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 18:37

      так и должно быть, нужно отдать почести замечательному человеку и игроку. светлая память...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 24 августа 2018, 17:52

      светлая память

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 17:22

      Вечная память Алексею Александровичу!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 августа 2018, 17:16

      Рад что большое количество болельщиков нормально и адекватно относятся к этой инициативе.От нас постепенно уходит поколение тех ВЕЛИКИХ,кто не смотря на принадлежность к разным клубам делал историю нашего футбола.Светлая память Алексею Александровичу!!!

      6
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      Рейтинг: +288

      Cнег 24 августа 2018, 16:05

      C уважением отношусь к таким моментам. ( я за Динамо болею более 50 лет).
      Великие футболисты были и в Спартаке и в Динамо, в других командах. Они достойны памяти и почитания. Родным и близким будет всегда приятно, что великих футболистов, защищавших цвета и клуба и сборной помнят...

      8
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 августа 2018, 15:58

      Земля пухом и светлая память.
      Спи спокойно Алексей Александрович.

      9
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 24 августа 2018, 15:42

      Навсегда останется в памяти великий СПАРТАКОВЕЦ! Земля пухом

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +2251

      kvm 24 августа 2018, 14:47

      RIP

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