«Спартак» проведет первые пять минут матча с «Динамо» в тишине в память о Парамонове

Болельщики «Спартака» на матче пятого тура РПЛ с «Динамо» почтут память бывшего нападающего команды Алексея Парамонова.
Победитель ОИ-1956, четырехкратный чемпион СССР скончался сегодня, 24 августа, в одной из московских больниц в возрасте 93 лет.
«На матче «Спартак» – «Динамо» первые пять минут проведем в тишине в память об ушедшем из жизни Алексее Парамонове.
Призываем всех, кто придет на стадион, почтить память великого спартаковца», – говорится в сообщение объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия».
Матч «Спартак» – «Динамо» состоится в субботу, 25 августа, и начнется в 19:00 по московскому времени.
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Источник: Twitter