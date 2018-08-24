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  • «Спартак» проведет первые пять минут матча с «Динамо» в тишине в память о Парамонове

«Спартак» проведет первые пять минут матча с «Динамо» в тишине в память о Парамонове

24 августа 2018, 12:47
14

Болельщики «Спартака» на матче пятого тура РПЛ с «Динамо» почтут память бывшего нападающего команды Алексея Парамонова.

Победитель ОИ-1956, четырехкратный чемпион СССР скончался сегодня, 24 августа, в одной из московских больниц в возрасте 93 лет.

«На матче «Спартак» – «Динамо» первые пять минут проведем в тишине в память об ушедшем из жизни Алексее Парамонове.

Призываем всех, кто придет на стадион, почтить память великого спартаковца», – говорится в сообщение объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия».

Матч «Спартак» – «Динамо» состоится в субботу, 25 августа, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
Комментарии (14)
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GreyDM
1535105851
надеюсь,наши тоже присоединятся.я по крайней мере помолчу.(болельщик Динамо)
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BANNIKOV1970
1535108592
не за бабло играл,а за имя Спартак,за Родину!Вечная память!Соболезнования родным и близким.
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river31
1535110256
Светлая память и земля пухом. Присоединяюсь к соболезнованиям и пятиминутке молчания.
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mialkov
1535114536
Навсегда останется в памяти великий СПАРТАКОВЕЦ! Земля пухом
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Мары
1535115533
Земля пухом и светлая память. Спи спокойно Алексей Александрович.
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Cнег
1535115952
C уважением отношусь к таким моментам. ( я за Динамо болею более 50 лет). Великие футболисты были и в Спартаке и в Динамо, в других командах. Они достойны памяти и почитания. Родным и близким будет всегда приятно, что великих футболистов, защищавших цвета и клуба и сборной помнят...
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Krossmen73
1535120216
Рад что большое количество болельщиков нормально и адекватно относятся к этой инициативе.От нас постепенно уходит поколение тех ВЕЛИКИХ,кто не смотря на принадлежность к разным клубам делал историю нашего футбола.Светлая память Алексею Александровичу!!!
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zigbert
1535120524
Вечная память Алексею Александровичу!
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Fancyfall
1535122357
светлая память
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OfaZavr
1535125034
так и должно быть, нужно отдать почести замечательному человеку и игроку. светлая память...
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