«Спартак» проведет первые пять минут матча с «Динамо» в тишине в память о Парамонове

Болельщики «Спартака» на матче пятого тура РПЛ с «Динамо» почтут память бывшего нападающего команды Алексея Парамонова.

Победитель ОИ-1956, четырехкратный чемпион СССР скончался сегодня, 24 августа, в одной из московских больниц в возрасте 93 лет.

«На матче «Спартак» – «Динамо» первые пять минут проведем в тишине в память об ушедшем из жизни Алексее Парамонове.

Призываем всех, кто придет на стадион, почтить память великого спартаковца», – говорится в сообщение объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия».

Матч «Спартак» – «Динамо» состоится в субботу, 25 августа, и начнется в 19:00 по московскому времени.