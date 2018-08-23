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    Семак: «У «Зенита» нет суперзвезд, все должны работать»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Мольде» (3:1).

    «У нас нет суперзвезд, все должны работать. Все решится во втором матче. Сложно пройти всю дорогу без потерь и сбоев. Пропущенный гол может стать проблемой. Все начнется с чистого листа в ответной игре. В гостях нам будет тяжело.

    Намеренно ли я выпускал рослых футболистов? Нет, у нас других форвардов нет», – сказал Семак.

    Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.08.2018 22:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 08:41

      Один Дзюба чего стоит.

      2
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      Рейтинг: -38

      anatomarkov 23 августа 2018, 23:24

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://piar.life/blog

      -3
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > anatomarkov 24 августа 2018, 08:23

      а при чем здесь футбол?????

      0
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 23 августа 2018, 23:23

      Нет у Зенита звёзд....если у них нет, у кого из клубов рфпл они есть тогда?

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > ВикторВВ 23 августа 2018, 23:44

      назови хоть одну звезду

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > Garrincha58 24 августа 2018, 10:16

      А вам что, Халков подавай?
      У вас в составе есть игроки которых вызывали в сборную Аргентины! (Пофоткаться с Месси)))
      Любой игрок перешедший из Зенита в другой клуб рфпл, автоматом приобретёт звездное качество!!!

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      Рейтинг: +422

      TRELL 23 августа 2018, 23:08

      Не в форвардах дело! Очень слабо играют крайние защитники... Много потерь в середине поля. Следовательно,только Паредес-уровень для Зенита,другие нет... И всё-таки,зря отдали Ригони в аренду!?

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