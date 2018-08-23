Семак: «У «Зенита» нет суперзвезд, все должны работать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Мольде» (3:1).

«У нас нет суперзвезд, все должны работать. Все решится во втором матче. Сложно пройти всю дорогу без потерь и сбоев. Пропущенный гол может стать проблемой. Все начнется с чистого листа в ответной игре. В гостях нам будет тяжело.

Намеренно ли я выпускал рослых футболистов? Нет, у нас других форвардов нет», – сказал Семак.

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