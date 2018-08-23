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Семак: «У «Зенита» нет суперзвезд, все должны работать»

23 августа 2018, 22:56
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Мольде» (3:1).

«У нас нет суперзвезд, все должны работать. Все решится во втором матче. Сложно пройти всю дорогу без потерь и сбоев. Пропущенный гол может стать проблемой. Все начнется с чистого листа в ответной игре. В гостях нам будет тяжело.

Намеренно ли я выпускал рослых футболистов? Нет, у нас других форвардов нет», – сказал Семак.

Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Мольде Семак Сергей
Комментарии (7)
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TRELL
1535054881
Не в форвардах дело! Очень слабо играют крайние защитники... Много потерь в середине поля. Следовательно,только Паредес-уровень для Зенита,другие нет... И всё-таки,зря отдали Ригони в аренду!?
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ВикторВВ
1535055783
Нет у Зенита звёзд....если у них нет, у кого из клубов рфпл они есть тогда?
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anatomarkov
1535055841
нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://piar.life/blog
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zigbert
1535089264
Один Дзюба чего стоит.
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