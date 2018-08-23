Семак в роли боксера из фильма «Большой Куш». Баннер фанатов «Зенита»

Болельщики «Зенита» вывесили баннер перед матчем раунда плей-офф Лиги Европы против «Мольде» (0:1, второй тайм).

На баннере главный тренер российского клуба Сергей Семак изображен боксером из фильма «Большой Куш» (режиссер Гай Ричи). Эту роль исполнил актер Бред Питт. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и президент «Зенита» Сергей Фурсенко стоят по краям ринга.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.