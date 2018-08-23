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    Семак в роли боксера из фильма «Большой Куш». Баннер фанатов «Зенита»

    Болельщики «Зенита» вывесили баннер перед матчем раунда плей-офф Лиги Европы против «Мольде» (0:1, второй тайм).

    На баннере главный тренер российского клуба Сергей Семак изображен боксером из фильма «Большой Куш» (режиссер Гай Ричи). Эту роль исполнил актер Бред Питт. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и президент «Зенита» Сергей Фурсенко стоят по краям ринга.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Twitter

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    23.08.2018 20:15
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 августа 2018, 10:24

      "Ну нафиг, зови меня Сема" )))

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 10:04

      классный и красивый баннер. вот всегда бы так креативно и мирно поддерживали команду. молодцы!

      3
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 24 августа 2018, 08:25

      Крутая тряпка! Красавцы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -38

      anatomarkov 23 августа 2018, 23:26

      Знакомый рассказал как подкачать тело не ходя в тренажерку и не сидя на изнурительных диетах,поверьте это самый инновационный способ. вот мой результат за две недели --- https://nnna.ru/mblog

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 23:05

      Размеры впечатляют.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 августа 2018, 21:34

      КРАСИВО !!!

      2
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 23 августа 2018, 21:20

      Прикольно забахали. Зенит и Спартак молоддцы в этом плане, могут ауру праздника создать. Помню как вы к нам на Кубань приезжали. Классные были матчи с обилием фаеров банеров флагов. Все культурно красочно и спортивно. От души вам.

      5
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 августа 2018, 21:01

      По фильму два вороватых афериста ассистируют вороватому же цыгану. Хм. то ли не подумали, то ли сказали то, что хотели сказать.

      2
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > ухоженный крокодил 24 августа 2018, 06:17

      Да нет, никого я не хотел оскорблять. В фильме так, похоже. это они не подумали. Фильм смотрел?

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 23 августа 2018, 20:50

      теперь снять с зенита не меньше лямя, для григорьянца дело чести

      10
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 августа 2018, 20:42

      семак боксёр???????? категория не та и эти его ассистенты совсем другой куш имеют под названием ТРУБА НАРОДНАЯ

      7
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Полная Канистра 24 августа 2018, 05:21

      да,хорош ))

      2
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