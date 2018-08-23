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  • Семак в роли боксера из фильма «Большой Куш». Баннер фанатов «Зенита»

Семак в роли боксера из фильма «Большой Куш». Баннер фанатов «Зенита»

23 августа 2018, 20:15
15

Болельщики «Зенита» вывесили баннер перед матчем раунда плей-офф Лиги Европы против «Мольде» (0:1, второй тайм).

На баннере главный тренер российского клуба Сергей Семак изображен боксером из фильма «Большой Куш» (режиссер Гай Ричи). Эту роль исполнил актер Бред Питт. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и президент «Зенита» Сергей Фурсенко стоят по краям ринга.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Мольде Семак Сергей
Комментарии (15)
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Dieter Günther Bohlen
1535045007
В фильме еще была фраза про цыган))) Это отсылка к Луческу))
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Полная Канистра
1535046158
семак боксёр???????? категория не та и эти его ассистенты совсем другой куш имеют под названием ТРУБА НАРОДНАЯ
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Project Бабангида
1535046634
теперь снять с зенита не меньше лямя, для григорьянца дело чести
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kykyi
1535047314
По фильму два вороватых афериста ассистируют вороватому же цыгану. Хм. то ли не подумали, то ли сказали то, что хотели сказать.
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РМЗ
1535048452
Прикольно забахали. Зенит и Спартак молоддцы в этом плане, могут ауру праздника создать. Помню как вы к нам на Кубань приезжали. Классные были матчи с обилием фаеров банеров флагов. Все культурно красочно и спортивно. От души вам.
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Zenmaster
1535049262
КРАСИВО !!!
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zigbert
1535054727
Размеры впечатляют.
Ответить
anatomarkov
1535055978
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Артурка32
1535088317
Крутая тряпка! Красавцы!
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OfaZavr
1535094259
классный и красивый баннер. вот всегда бы так креативно и мирно поддерживали команду. молодцы!
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