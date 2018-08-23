Компани: «10 лет в «Сити»? Я буду связан с клубом всю оставшуюся жизнь. Этого не изменить»

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани рассказал о своих отношениях с клубом. Игрок переехал в Манчестер 22 августа 2008 года и провел в «Сити» 10 лет.

«Я буду связан с «Сити» всю оставшуюся жизнь – как болельщик, как работник, как посол. Что бы не решил я или клуб, это нечто, что мы не сможем изменить. Мы привязаны друг к другу на всю жизнь.

Я наслаждаюсь игрой больше, чем когда-либо прежде. Хочется продлить это на как можно больший срок», – сказал Компани.

В текущем сезоне АПЛ бельгиец сыграл в одном матче.