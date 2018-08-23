Дзюба и Дриусси – в атаке «Зенита» на матч с «Мольде»

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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Мольде» на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы.
«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Смольников, Мевля, Эрнани, Кузяев, Мак, Краневиттер, Дриусси, Дзюба.
«Мольде»: Линде, Габриэльсен, Форрен, Сарр, Странд, Хуссайн, Эурснес, Хестад, Реммер, Хеуген, Холанн.
Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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