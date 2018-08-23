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    Дзюба и Дриусси – в атаке «Зенита» на матч с «Мольде»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Мольде» на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы.

    «Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Смольников, Мевля, Эрнани, Кузяев, Мак, Краневиттер, Дриусси, Дзюба.

    «Мольде»: Линде, Габриэльсен, Форрен, Сарр, Странд, Хуссайн, Эурснес, Хестад, Реммер, Хеуген, Холанн.

    Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: УЕФА

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    23.08.2018 17:38
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -38

      anatomarkov 23 августа 2018, 23:28

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://ubit.link/8o3Gw

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 23 августа 2018, 18:48

      оба по хет-трику

      2
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 23 августа 2018, 18:45

      Дзюба и Дриусси по дублю.Зениту крупной домашней победы!

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 августа 2018, 18:31

      Видно Ерохин так и не смог восстановиться и выйдет на замену, наверняка по ходу матча. Заболотный заменит Дзюбу в зависимости от счёта и возможно выйдет Оздоев.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2018, 18:19

      Здорово!

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 августа 2018, 18:17

      Опять Эрнани! Сколько можно этого нуля выпускать на поле ???
      Ему наверно надо в свои ворота забить, чтоб перестать в основу попадать.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Обер-КанцлерЪ 23 августа 2018, 18:19

      Надо наигрывать, сезон длинный!

      1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Обер-КанцлерЪ 23 августа 2018, 18:24

      Не знаю, почему против него такой негатив. В этом сезоне он в некоторых матчах выглядел неплохо, в других просто был незаметен. Но никаких ошибок точно не совершал.

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Обер-КанцлерЪ 23 августа 2018, 18:30

      Не понимаю негатива в его сторону,парень не привозит,бьёт,пытается забить,выкладывается на все 100%,пока не все получается,но какие его годы всё прийдёт,вообщем не заслуживает негатива ибо играет как может на все 100%,что вызывает только уважение

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Lenin26 23 августа 2018, 18:41

      Постоянно мяч теряет, он и в атаке ноль и в обороне, да и вообще бесит своей игрой!
      Его уровень - ПФЛ.

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      Рейтинг: +979

      directorpg 23 августа 2018, 17:58

      Ждём победы!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 августа 2018, 17:41

      ждем голевой феерии.... надо все решить в домашнем матче

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