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Дзюба и Дриусси – в атаке «Зенита» на матч с «Мольде»

23 августа 2018, 17:38
13

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Мольде» на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Смольников, Мевля, Эрнани, Кузяев, Мак, Краневиттер, Дриусси, Дзюба.

«Мольде»: Линде, Габриэльсен, Форрен, Сарр, Странд, Хуссайн, Эурснес, Хестад, Реммер, Хеуген, Холанн.

Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

Источник: УЕФА
Лига Европы Зенит Мольде
Комментарии (13)
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84aivengo
1535035282
ждем голевой феерии.... надо все решить в домашнем матче
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directorpg
1535036290
Ждём победы!
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Обер-КанцлерЪ
1535037475
Опять Эрнани! Сколько можно этого нуля выпускать на поле ??? Ему наверно надо в свои ворота забить, чтоб перестать в основу попадать.
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prezent2017
1535037567
Здорово!
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Рубик Докоян
1535038296
Видно Ерохин так и не смог восстановиться и выйдет на замену, наверняка по ходу матча. Заболотный заменит Дзюбу в зависимости от счёта и возможно выйдет Оздоев.
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Муруал
1535039142
Дзюба и Дриусси по дублю.Зениту крупной домашней победы!
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Igor Belousov
1535039299
оба по хет-трику
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anatomarkov
1535056092
нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://ubit.link/8o3Gw
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