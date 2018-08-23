Дзюба и Дриусси – в атаке «Зенита» на матч с «Мольде»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Мольде» на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Смольников, Мевля, Эрнани, Кузяев, Мак, Краневиттер, Дриусси, Дзюба.

«Мольде»: Линде, Габриэльсен, Форрен, Сарр, Странд, Хуссайн, Эурснес, Хестад, Реммер, Хеуген, Холанн.

Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!