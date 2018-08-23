Матч «Спартак» – «Динамо» будет сопровождаться тифлокомментарием для слабовидящих

для людей с нарушениями зрения?
Стало быть, Спартак всем судьям обеспечил скандальный режим работы на целый сезон.
Судейство у наших судей ХРОМАЕТ не только на обе ноги, но и на кривые свистки, и к тому же, они все и поголовно СЛЕПЫЕ!
В упор не видят нарушений футбольных правил игроками Спартака.
Вспомните, как Левников нагло засудил Анжи, а Лапочкин в упор не увидел 100% пеналь в ворота Спартака.
Цена вопроса и пенальти нет.
Судьи ОСЛЕПЛИ!
Такие деньги нашим судьям не снились даже в самом кошмарном СНЕ!
В субботу состоится матч пятого тура РПЛ «Спартак» – «Динамо».
Для болельщиков с проблемным зрением во время игры будет доступен тифлокомментарий. Поклонники команды смогут получить специальное оборудование для прослушивания комментария встречи.
После четырех туров «Спартак» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Динамо» располагается на шестой строчке с шестью баллами в активе.
Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет, 25 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 августа 2018 г.