Матч «Спартак» – «Динамо» будет сопровождаться тифлокомментарием для слабовидящих

В субботу состоится матч пятого тура РПЛ «Спартак» – «Динамо».
Для болельщиков с проблемным зрением во время игры будет доступен тифлокомментарий. Поклонники команды смогут получить специальное оборудование для прослушивания комментария встречи.
После четырех туров «Спартак» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Динамо» располагается на шестой строчке с шестью баллами в активе.
Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет, 25 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
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Источник: ФК «Спартак»