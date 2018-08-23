Матч «Спартак» – «Динамо» будет сопровождаться тифлокомментарием для слабовидящих

В субботу состоится матч пятого тура РПЛ «Спартак» – «Динамо».

Для болельщиков с проблемным зрением во время игры будет доступен тифлокомментарий. Поклонники команды смогут получить специальное оборудование для прослушивания комментария встречи.

После четырех туров «Спартак» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Динамо» располагается на шестой строчке с шестью баллами в активе.

Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет, 25 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.