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    Матч «Спартак» – «Динамо» будет сопровождаться тифлокомментарием для слабовидящих

    В субботу состоится матч пятого тура РПЛ «Спартак»«Динамо».

    Для болельщиков с проблемным зрением во время игры будет доступен тифлокомментарий. Поклонники команды смогут получить специальное оборудование для прослушивания комментария встречи.

    После четырех туров «Спартак» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Динамо» располагается на шестой строчке с шестью баллами в активе.

    Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет, 25 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    23.08.2018 15:51
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 23 августа 2018, 18:02

      для людей с нарушениями зрения?
      Стало быть, Спартак всем судьям обеспечил скандальный режим работы на целый сезон.
      Судейство у наших судей ХРОМАЕТ не только на обе ноги, но и на кривые свистки, и к тому же, они все и поголовно СЛЕПЫЕ!
      В упор не видят нарушений футбольных правил игроками Спартака.
      Вспомните, как Левников нагло засудил Анжи, а Лапочкин в упор не увидел 100% пеналь в ворота Спартака.
      Цена вопроса и пенальти нет.
      Судьи ОСЛЕПЛИ!
      Такие деньги нашим судьям не снились даже в самом кошмарном СНЕ!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон > VVM1964 24 августа 2018, 08:56

      Ты-точно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 23 августа 2018, 17:25

      слушать матч лучше дома на диване

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