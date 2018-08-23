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    Канчельскис: «Только «Спартак» может навязать борьбу «Зениту» в РПЛ»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что только «Спартак» способен составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионское звание.

    «У «Зенита» во встрече с «Мольде», в отличии от «Уфы», проблем не будет.

    На данный момент у петербуржцев особо нет соперников. ЦСКА и «Локомотив» не могут побороться с сине-бело-голубыми в чемпионате России. Единственная команда, которая может навязать борьбу – «Спартак».

    Но и тут я не уверен, что красно-белые составят конкуренцию «Зениту». Хотелось бы, чтобы вышеперечисленные команды были конкурентами, и тогда будет интереснее чемпионат.

    Но пока я не вижу соперников для зенитовцев», – заявил Канчельскис.

    После четырех туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 12 очками. За ним следуют «Спартак» (10 очков), «Оренбург» (9) и «Ростов» (9).

    Источник: Sportbox.ru

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    23.08.2018 08:14
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    Комментарии42
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 18:12

      Сезон еще только начался и трудно предсказать как будут развиваться события. Зенит конечно сейчас выделяется своей игрой и повторять ошибок прошлого сезона не будет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 23 августа 2018, 15:43

      Некоторых судьба злодейка ни чему не учит.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 23 августа 2018, 14:52

      Весна покажет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 августа 2018, 14:17

      Епать, ну это же смешно!!! Прошло всего ЧЕТЫРЕ тура!))) В прошлом сезоне даже я был уверен, что бомжи победят. А в итоге....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 августа 2018, 14:10

      ой помнится кто то после 6 тура зенит в чемпионы записывал в прошлом сезоне

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 23 августа 2018, 13:53

      Ещё один нострадамус...А что по этому поводу думает Палыч ? и Гончаренко ? Кроме этого ещё ничего не ясно с Рубином и Динамо...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон > Докторо123 23 августа 2018, 14:51

      В точку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 23 августа 2018, 13:02

      А чемпионом все равно будет ЦСКА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 августа 2018, 12:53

      Да щас! Спартак ващще в футбол играть не умеет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 23 августа 2018, 12:48

      Скорее да,чем нет.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 23 августа 2018, 12:41

      Если только не сменится судейский корпус...

      1
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