Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис: «Только «Спартак» может навязать борьбу «Зениту» в РПЛ»

Канчельскис: «Только «Спартак» может навязать борьбу «Зениту» в РПЛ»

23 августа 2018, 08:14
41

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что только «Спартак» способен составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионское звание.

«У «Зенита» во встрече с «Мольде», в отличии от «Уфы», проблем не будет.

На данный момент у петербуржцев особо нет соперников. ЦСКА и «Локомотив» не могут побороться с сине-бело-голубыми в чемпионате России. Единственная команда, которая может навязать борьбу – «Спартак».

Но и тут я не уверен, что красно-белые составят конкуренцию «Зениту». Хотелось бы, чтобы вышеперечисленные команды были конкурентами, и тогда будет интереснее чемпионат.

Но пока я не вижу соперников для зенитовцев», – заявил Канчельскис.

После четырех туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 12 очками. За ним следуют «Спартак» (10 очков), «Оренбург» (9) и «Ростов» (9).

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Уфа ЦСКА Локомотив Канчельскис Андрей
Комментарии (41)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Gold of Spartak
1535001858
После летнего отрезка при Манчини так же говорили. Что получилось - мы знаем
Ответить
Рубик Докоян
1535003225
У "Зенита" в игре с "Мольде" сегодня будет проблема с составом в середине поля. Травмирован Нобоа, пропускает из-за дисквалификации игру Паредес, Шатов после травмы ещё не готов. Играть будет свежий Кузяев, уставший Ерохин и Краневиттер. Не самое сильное сочетание, а каковы сейчас Оздоев и Эрнани мы видели в Минске. А распределять места после 4-х туров неблагодарное занятие, прошлый чемпионат ни чему не научил.
Ответить
Gullit 76
1535006802
После трёх туров глупо такое говорить - уже проходили!
Ответить
Рубик Докоян
1535007111
Надо только не забывать кто был у руля " Зенита" в прошлом году и кто сейчас главный тренер, а это две большие разницы. Теперь костяк основы и на ведущих ролях российские футболисты, а не "леги". Я уже не говорю о Дзюбе при Манчине и Семаке. Только бы опять не попасть в "функциональную яму" на долго и не шарахаться с выбором состава на игру.
Ответить
FCTB
1535009997
Рано еще делать такие выводы. Пуст. Еще команды сыграют хотя бы туров 6, тогда можно делать прогнозы. Если Локо и ЦСКА неудачно сыграли в 3 играх это ничего еще не значить. Понимаю если бы они (Локо и ЦСКА) после 10 туров были бы на дне таблицы,тогда может и можно было списать их со счета, а так выводы делать после 4 туров рано
Ответить
woyser
1535011010
я бы не спешил с выводами. Похоже у нас свой Лестер намечается))
Ответить
OfaZavr
1535011334
сейчас пока не стоит об этом рассуждать, прошло только четыре тура, все может постоянно меняться и как часто бывало в прошлые сезоны интрига присутствовала почти до последнего тура. надеюсь и в этот раз будет такой же интересный и непредсказуемый сезон.
Ответить
Zenmaster
1535015778
Куда не кинь -- в предсказателя "эксперта" попадёшь !!!
Ответить
filosof sparty
1535023031
Епать, ну это же смешно!!! Прошло всего ЧЕТЫРЕ тура!))) В прошлом сезоне даже я был уверен, что бомжи победят. А в итоге....
Ответить
Мары
1535028221
Некоторых судьба злодейка ни чему не учит.
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
9
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+