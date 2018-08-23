Канчельскис: «Только «Спартак» может навязать борьбу «Зениту» в РПЛ»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что только «Спартак» способен составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионское звание.

«У «Зенита» во встрече с «Мольде», в отличии от «Уфы», проблем не будет.

На данный момент у петербуржцев особо нет соперников. ЦСКА и «Локомотив» не могут побороться с сине-бело-голубыми в чемпионате России. Единственная команда, которая может навязать борьбу – «Спартак».

Но и тут я не уверен, что красно-белые составят конкуренцию «Зениту». Хотелось бы, чтобы вышеперечисленные команды были конкурентами, и тогда будет интереснее чемпионат.

Но пока я не вижу соперников для зенитовцев», – заявил Канчельскис.

После четырех туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 12 очками. За ним следуют «Спартак» (10 очков), «Оренбург» (9) и «Ростов» (9).