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    Игнатьев: «Не хочется опять ждать чемпионства «Локомотива» 14 лет»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал об игре московской команды в нынешнем сезоне.

    Железнодорожники на данный момент занимают девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе лишь один забитый гол.

    «Сам не думал, что забьем первый гол только в четвертой игре. С учетом Суперкубка — даже в пятой. Но по последним тренировкам я вижу, что мы выглядим увереннее. Думаю, победа в Самаре очень поможет нам в дальнейшем. Будем закреплять успех.

    Может, такие результаты к лучшему. Они нас встряхнут и заставят работать лучше. Не хочется опять ждать чемпионства 14 лет. Если бы засчитывали наши справедливые голы, все могло быть по-другому», — сказал Игнатьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.08.2018 13:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 13:04

      Последствия чемпионского сезона сказываются и на других командах. Все это надо пережить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 22 августа 2018, 22:04

      Игнатьев: «Не хочется опять ждать чемпионства «Локомотива» 14 лет»

      а придется...
      инфа 100%

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 августа 2018, 18:45

      другим клубам так же не хочется но такие периоды порою случаются. не всегда все идет как по маслу каждый сезон.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 22 августа 2018, 18:35

      А придется с такой игрой...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 августа 2018, 15:41

      Не надо ждать!....просто надо играть от души...))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24269

      DOCTOR PENALTY 22 августа 2018, 13:47

      Да уж, поторопитесь!

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