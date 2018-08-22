Игнатьев: «Не хочется опять ждать чемпионства «Локомотива» 14 лет»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал об игре московской команды в нынешнем сезоне.

Железнодорожники на данный момент занимают девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе лишь один забитый гол.

«Сам не думал, что забьем первый гол только в четвертой игре. С учетом Суперкубка — даже в пятой. Но по последним тренировкам я вижу, что мы выглядим увереннее. Думаю, победа в Самаре очень поможет нам в дальнейшем. Будем закреплять успех.

Может, такие результаты к лучшему. Они нас встряхнут и заставят работать лучше. Не хочется опять ждать чемпионства 14 лет. Если бы засчитывали наши справедливые голы, все могло быть по-другому», — сказал Игнатьев.