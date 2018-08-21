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    Гендиректор «Уфы»: «В матче с «Рейнджерс» хотим реабилитироваться за поражение от «Динамо»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что победой над «Рейнджерс» Лиге Европы хочет реабилитироваться за поражение от «Динамо» (0:3) в четвертом туре РПЛ.

    Уфимцы встретятся с клубом из Глазго в раунде плей-офф Лиги Европы. Первая игра пройдет в Шотландии 23 августа. Ответная – 30 августа.

    «Нам приходится переключаться с Лиги Европы на чемпионат, что для нас ново.

    Вчера «Уфа» неплохо играла, но по делу проиграла второй тайм, последние 25-30 минут. Ничто не предвещало такого исхода, вроде контролировали ситуацию. Это значит, что нам нужно прибавлять – и мы будем это делать. Сетовать на то, что у нас много матчей, нет смысла.

    «Уфа» готова к противостоянию с «Рейнджерс». Чем быстрее мы выйдем в Глазго, тем лучше. Ребята хотят реабилитироваться за вчерашнее поражение», – сказал Газизов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.08.2018 12:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2018, 18:17

      да вчера не ожидал что Уфа так крупно проиграет, с Рейнджерс конечно шансов на положительный исход не много но нужно постараться изо всех сил. удачи!

      5
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 14:51

      Главное не проиграть крупно и иметь хотя бы один забитый мяч.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 августа 2018, 14:40

      В ворота надо попадать, а не в штангу. Дикие скотты побегут в атаку как бешенные.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 августа 2018, 14:37

      Не знаю.
      По мне,так бутсы на тапки меняйте..и в автобус.

      3
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 21 августа 2018, 14:35

      Давайте Уфа!Предельная концентрация и максимальная самоотдача!Желаю успеха!

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 августа 2018, 14:27

      Давайте УФА покажите свой максимум и еще пару вагонов, там они точно пригодятся.
      Буду болеть за вас душевно с пивком ))

      3
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 21 августа 2018, 14:27

      Удачи

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 августа 2018, 13:03

      Это совсем разные игры и уровень. Давление "Динамо" в конце матча это лёгкий бриз, а в Шотландии будет шторм... И там уставшим игрока "Уфы" будет трудно выстоять.

      4
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Рубик Докоян 21 августа 2018, 13:17

      а таких прогнозистов надо гнать ссаными тряпками не только от Уфы, но и вообще от еврокубковых команд

      1
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