Гендиректор «Уфы»: «В матче с «Рейнджерс» хотим реабилитироваться за поражение от «Динамо»

да вчера не ожидал что Уфа так крупно проиграет, с Рейнджерс конечно шансов на положительный исход не много но нужно постараться изо всех сил. удачи!
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что победой над «Рейнджерс» Лиге Европы хочет реабилитироваться за поражение от «Динамо» (0:3) в четвертом туре РПЛ.
Уфимцы встретятся с клубом из Глазго в раунде плей-офф Лиги Европы. Первая игра пройдет в Шотландии 23 августа. Ответная – 30 августа.
«Нам приходится переключаться с Лиги Европы на чемпионат, что для нас ново.
Вчера «Уфа» неплохо играла, но по делу проиграла второй тайм, последние 25-30 минут. Ничто не предвещало такого исхода, вроде контролировали ситуацию. Это значит, что нам нужно прибавлять – и мы будем это делать. Сетовать на то, что у нас много матчей, нет смысла.
«Уфа» готова к противостоянию с «Рейнджерс». Чем быстрее мы выйдем в Глазго, тем лучше. Ребята хотят реабилитироваться за вчерашнее поражение», – сказал Газизов.