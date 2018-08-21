Гендиректор «Уфы»: «В матче с «Рейнджерс» хотим реабилитироваться за поражение от «Динамо»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что победой над «Рейнджерс» Лиге Европы хочет реабилитироваться за поражение от «Динамо» (0:3) в четвертом туре РПЛ.

Уфимцы встретятся с клубом из Глазго в раунде плей-офф Лиги Европы. Первая игра пройдет в Шотландии 23 августа. Ответная – 30 августа.

«Нам приходится переключаться с Лиги Европы на чемпионат, что для нас ново.

Вчера «Уфа» неплохо играла, но по делу проиграла второй тайм, последние 25-30 минут. Ничто не предвещало такого исхода, вроде контролировали ситуацию. Это значит, что нам нужно прибавлять – и мы будем это делать. Сетовать на то, что у нас много матчей, нет смысла.

«Уфа» готова к противостоянию с «Рейнджерс». Чем быстрее мы выйдем в Глазго, тем лучше. Ребята хотят реабилитироваться за вчерашнее поражение», – сказал Газизов.