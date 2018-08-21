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  • Гендиректор «Уфы»: «В матче с «Рейнджерс» хотим реабилитироваться за поражение от «Динамо»

Гендиректор «Уфы»: «В матче с «Рейнджерс» хотим реабилитироваться за поражение от «Динамо»

21 августа 2018, 12:51
9

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что победой над «Рейнджерс» Лиге Европы хочет реабилитироваться за поражение от «Динамо» (0:3) в четвертом туре РПЛ.

Уфимцы встретятся с клубом из Глазго в раунде плей-офф Лиги Европы. Первая игра пройдет в Шотландии 23 августа. Ответная – 30 августа.

«Нам приходится переключаться с Лиги Европы на чемпионат, что для нас ново.

Вчера «Уфа» неплохо играла, но по делу проиграла второй тайм, последние 25-30 минут. Ничто не предвещало такого исхода, вроде контролировали ситуацию. Это значит, что нам нужно прибавлять – и мы будем это делать. Сетовать на то, что у нас много матчей, нет смысла.

«Уфа» готова к противостоянию с «Рейнджерс». Чем быстрее мы выйдем в Глазго, тем лучше. Ребята хотят реабилитироваться за вчерашнее поражение», – сказал Газизов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига Европы Уфа Динамо Рейнджерс Газизов Шамиль
Комментарии (9)
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Рубик Докоян
1534845813
Это совсем разные игры и уровень. Давление "Динамо" в конце матча это лёгкий бриз, а в Шотландии будет шторм... И там уставшим игрока "Уфы" будет трудно выстоять.
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oleg32ru
1534850824
Удачи
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FanatSerj
1534850835
Давайте УФА покажите свой максимум и еще пару вагонов, там они точно пригодятся. Буду болеть за вас душевно с пивком ))
Ответить
Муруал
1534851344
Давайте Уфа!Предельная концентрация и максимальная самоотдача!Желаю успеха!
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shinnik
1534851471
Не знаю. По мне,так бутсы на тапки меняйте..и в автобус.
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prezent2017
1534851634
В ворота надо попадать, а не в штангу. Дикие скотты побегут в атаку как бешенные.
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zigbert
1534852309
Главное не проиграть крупно и иметь хотя бы один забитый мяч.
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OfaZavr
1534864625
да вчера не ожидал что Уфа так крупно проиграет, с Рейнджерс конечно шансов на положительный исход не много но нужно постараться изо всех сил. удачи!
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