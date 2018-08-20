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    Зе Луиш: «В Краснодаре было жарче, чем в Кабо-Верде. Мне, как и российским игрокам, тоже было тяжело»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал, как нелегко приходилось из-за жары в матче четвертого тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0). Футболист сборной Кабо-Верде заявил, что еще перед тем, как выйти на замену, он чувствовал, что забьет.

    – О чем вы думали, когда сидели на скамейке и была такая напряженная игра? Моменты возникали и у ворот «Спартака», и у ворот соперника.

    – Это всегда нервы, всегда стресс. Всегда думаешь только о том, чтобы побыстрее выйти на поле и помочь своей команде.

    – Погода была такая как в Кабо-Верде или прохладнее?

    – Даже жарче было, поверьте мне.

    – Значит, вы чувствовали себя почти как дома?

    – Мне тоже тяжело было, как и российским игрокам. Я дома уже давно не был, привык к русскому климату.

    – Тяжело войти в такую игру сразу? Такой ритм, такое напряжение, 0:0…

    – Очень тяжело приходится. Вроде как ты свежий, но такое ощущение, что ты отыграл все 90 минут. И поэтому нужно очень правильно настроиться при такой ситуации.

    – Как ты прочувствовал ситуацию в моменте с голом?

    – Даже не знаю, как объяснить. Я еще когда на скамейке сидел, было у меня такое ощущение, что будет момент для того, чтобы забить. Я уже когда выходил на поле, был настроен, чтобы это сделать.

    Источник: ФК «Спартак»

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    20.08.2018 18:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 21:56

      Скорей бы закончилась эта жара. Трудно приходится всем футболистам.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 20 августа 2018, 20:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лапочкин отсудил на ДВОЙКУ!
      Спартак, в чемпионате России, выезжает только за счёт скандальной работы судей.
      Пока не установят систему, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!
      С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
      Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство.
      Егоров ничем не отличается от Будогосского, начал с судейских скандалов.
      Отмазывает скандалистов вместо того, чтобы их ОТСТРАНЯТЬ.
      Спартак, в чемпионате России, выезжает только за счёт скандальной работы судей.
      Шесть очков они подарили Спартаку, согласно цены вопроса.
      Судьи cудят по понятиям, а не по правилам.
      Левников просто ВНАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления.
      Вот и Краснодар засудили, а в прошлом туре ЗАСУДИЛИ Анжи!
      100% пеналь судья Лапочкин не поставил в ворота Спартака.
      Судья засудил Краснодар.
      Вот вам судейские ГРИМАССЫ Спартака, согласно цены вопроса.
      Судьи cудят по понятиям и согласно цены федуновского вопроса.
      Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
      Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.

      -9
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > amazonaws 20 августа 2018, 20:38

      Если так рассуждать то арбитры помогают всем лидерам! В матче цска-арсенал тоже были к судье претензии! Ари сам нарвался на удаление, а пенальти на нем не было и в помине!

      3
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > sssrspartak 20 августа 2018, 20:41

      У убогих во всем виноват Спартак! К это надо привыкнуть!

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > sssrspartak 20 августа 2018, 23:03

      Да не обращайте на этого убогого внимание. Это заказной журналист, пишет под разными никами. просто переобувается и всё. Одно и тоже Спартак - Будогосский в прошлом сезоне, в этом Спартак - Егоров и иже с ними. Фуфломёт одним словом.

      2
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      Рейтинг: +63

      Maksk22182 > amazonaws 21 августа 2018, 12:48

      Придурок это не баскетбол, здесь за касания пенальти не дают

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