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  • Зе Луиш: «В Краснодаре было жарче, чем в Кабо-Верде. Мне, как и российским игрокам, тоже было тяжело»

Зе Луиш: «В Краснодаре было жарче, чем в Кабо-Верде. Мне, как и российским игрокам, тоже было тяжело»

20 августа 2018, 18:50
8

Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал, как нелегко приходилось из-за жары в матче четвертого тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0). Футболист сборной Кабо-Верде заявил, что еще перед тем, как выйти на замену, он чувствовал, что забьет.

– О чем вы думали, когда сидели на скамейке и была такая напряженная игра? Моменты возникали и у ворот «Спартака», и у ворот соперника.

– Это всегда нервы, всегда стресс. Всегда думаешь только о том, чтобы побыстрее выйти на поле и помочь своей команде.

– Погода была такая как в Кабо-Верде или прохладнее?

– Даже жарче было, поверьте мне.

– Значит, вы чувствовали себя почти как дома?

– Мне тоже тяжело было, как и российским игрокам. Я дома уже давно не был, привык к русскому климату.

– Тяжело войти в такую игру сразу? Такой ритм, такое напряжение, 0:0…

– Очень тяжело приходится. Вроде как ты свежий, но такое ощущение, что ты отыграл все 90 минут. И поэтому нужно очень правильно настроиться при такой ситуации.

– Как ты прочувствовал ситуацию в моменте с голом?

– Даже не знаю, как объяснить. Я еще когда на скамейке сидел, было у меня такое ощущение, что будет момент для того, чтобы забить. Я уже когда выходил на поле, был настроен, чтобы это сделать.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Зе Луиш
Комментарии (8)
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amazonaws
1534784992
Лапочкин отсудил на ДВОЙКУ! Спартак, в чемпионате России, выезжает только за счёт скандальной работы судей. Пока не установят систему, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ! С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство. Егоров ничем не отличается от Будогосского, начал с судейских скандалов. Отмазывает скандалистов вместо того, чтобы их ОТСТРАНЯТЬ. Спартак, в чемпионате России, выезжает только за счёт скандальной работы судей. Шесть очков они подарили Спартаку, согласно цены вопроса. Судьи cудят по понятиям, а не по правилам. Левников просто ВНАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления. Вот и Краснодар засудили, а в прошлом туре ЗАСУДИЛИ Анжи! 100% пеналь судья Лапочкин не поставил в ворота Спартака. Судья засудил Краснодар. Вот вам судейские ГРИМАССЫ Спартака, согласно цены вопроса. Судьи cудят по понятиям и согласно цены федуновского вопроса. Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ. Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
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zigbert
1534791407
Скорей бы закончилась эта жара. Трудно приходится всем футболистам.
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