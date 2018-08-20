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    Васильев: «Цена за Головина высокая, но адекватная. ЦСКА больше склонялся к «Челси», но мы нашли аргументы»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, как происходил трансфер из ЦСКА полузащитника Александра Головина.

    22-летний футболист перешел в стан монегасков этим летом за 30 миллионов евро.

    «Давно хотели сделать трансфер российского игрока в «Монако», следили за чемпионатом. Хотели успеть до чемпионата мира.

    Тогда же у меня состоялся первый контакт с ЦСКА, но они решили вести переговоры после чемпионата мира. Как оказалось, правильное для них решение.

    Была конкуренция. Цена высокая, но адекватная. Были мысли о риске, потому что у большинства русских футболистов в Европе не получилось.

    Были такие мысли, но я начал наводить справки об Александре, узнал, что он серьезный, живет только футболом, с характером. Когда это подтвердилось, сомнений не осталось совсем. В случае Саши чувствуем себя очень уверенно.

    С ЦСКА было непросто. До конца не знал, получится ли. Конкуренция была большая. Московский клуб, мне кажется, был больше настроен в сторону «Челси», но мы правильно сделали предложение и смогли найти аргументы, которые убедили ЦСКА», – сказал Васильев.

    Источник: Sports.ru

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    20.08.2018 15:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 21 августа 2018, 13:18

      Антихай) Хватит уже эту тему размусоливать. Всякие Ленгла за 35 в барселону перходят и нечего. 30 миллионов уже не такая сумма! Просто взять француза или немца куда более выйгрышно чем взять Аршавина или условного Саенко. Характер не тот да и требования к себе.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 августа 2018, 15:56

      Руководству Монако нужно помочь Головину быстрее адаптироваться
      в клубе и от него быстрее будет польза для клуба.

      4
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > vladimir-7 20 августа 2018, 17:27

      и потом лямов так за 80 уйдет, в атлетико тот же)

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ФанатОтБога 20 августа 2018, 18:42

      Да причем тут деньги, ему играть нужно, а продажей
      игроков клуб занимается, игрок, в основном, смотрит
      на зарплату, условия жизни и величие клуба. Нам-то
      все равно за сколько и кому будет продавать Монако
      А.Головина, года через 4-5.

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      Рейтинг: +10

      Berserker575 > vladimir-7 20 августа 2018, 19:21

      Ээ.. нет ! Разница есть всегда . И если Головин закрепится и будет потом продан дороже , то следующего воспитанника будет легче устроить (читаем , продать успешно) в новом клубе.

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      Рейтинг: +10

      Berserker575 > vladimir-7 20 августа 2018, 19:24

      Потом , скорее всего еще и процент ЦСКА от последующей перепродажи (с увеличением стоимости) получит...

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      vladimir-7 > Berserker575 20 августа 2018, 20:24

      Еще раз, игроку-то, это все равно.

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      vladimir-7 > Berserker575 20 августа 2018, 20:26

      По вопросу процентов по продаже, это прописывается
      в контракте.

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      Berserker575 > vladimir-7 20 августа 2018, 20:58



      vladimir-7 :Еще раз, игроку-то, это все равно. Но выше Вы писали : " Нам-то все равно за сколько и кому будет продавать Монако
      А.Головина, года через 4-5." Поэтому и такой ответ..! Тогда поясните , с кем Вы себя отождествляете говоря "НАМ" . Это кто , мы ? Клуб ЦСКА , болельщики ЦСКА или болельщики сборной России ?! Не совсем понятно .

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Berserker575 21 августа 2018, 07:32

      Нам, болельщикам, ведь мы, болельщики, ведем
      обсуждение переход А.Головина в Моноко

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