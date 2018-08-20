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  • Васильев: «Цена за Головина высокая, но адекватная. ЦСКА больше склонялся к «Челси», но мы нашли аргументы»

Васильев: «Цена за Головина высокая, но адекватная. ЦСКА больше склонялся к «Челси», но мы нашли аргументы»

20 августа 2018, 15:30
10

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, как происходил трансфер из ЦСКА полузащитника Александра Головина.

22-летний футболист перешел в стан монегасков этим летом за 30 миллионов евро.

«Давно хотели сделать трансфер российского игрока в «Монако», следили за чемпионатом. Хотели успеть до чемпионата мира.

Тогда же у меня состоялся первый контакт с ЦСКА, но они решили вести переговоры после чемпионата мира. Как оказалось, правильное для них решение.

Была конкуренция. Цена высокая, но адекватная. Были мысли о риске, потому что у большинства русских футболистов в Европе не получилось.

Были такие мысли, но я начал наводить справки об Александре, узнал, что он серьезный, живет только футболом, с характером. Когда это подтвердилось, сомнений не осталось совсем. В случае Саши чувствуем себя очень уверенно.

С ЦСКА было непросто. До конца не знал, получится ли. Конкуренция была большая. Московский клуб, мне кажется, был больше настроен в сторону «Челси», но мы правильно сделали предложение и смогли найти аргументы, которые убедили ЦСКА», – сказал Васильев.

Источник: Sports.ru
Франция. Лига 1 Монако ЦСКА Головин Александр
Комментарии (10)
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vladimir-7
1534769767
Руководству Монако нужно помочь Головину быстрее адаптироваться в клубе и от него быстрее будет польза для клуба.
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OBOLEV
1534846683
Антихай) Хватит уже эту тему размусоливать. Всякие Ленгла за 35 в барселону перходят и нечего. 30 миллионов уже не такая сумма! Просто взять француза или немца куда более выйгрышно чем взять Аршавина или условного Саенко. Характер не тот да и требования к себе.
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