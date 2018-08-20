Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мората: «Никогда не думал об уходе из «Челси»

    Нападающий «Челси» Альваро Мората не рассматривал возможность возвращения в Серию А этим летом. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана».

    «Я никогда не думал об уходе из «Челси». Я мог бы вернуться в Испанию или Италию, где мне все доверяют. Но я не хочу этого, а хочу изменить ситуацию здесь. Не для того, чтобы доказать что-то свои критикам, а в первую очередь – для себя и «Челси».

    В мои планы входит покупка дома здесь. Жду с нетерпением, когда мои дети вырастут и пойдут в школу.

    Сезон только стартовал, но меня все устраивает. Хочу изменить мнение тех, кто в меня не верит. Пожалуй, это единственная причина, почему я остался. Если бы в «Челси» сказали: «Ты не входишь в наши планы», то я бы ушел.

    Главное – это стиль игры. В прошлом сезоне при Конте мы играли в вертикальный футбол, но игра в воздухе – не мой конек. Теперь я могу атаковать из глубины, играть в одно касание и открываться под прострелы. Такой футбол подходит мне лучше», – сказал Мората.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2018 11:27
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +95

      сейду 20 августа 2018, 15:31

      Лучше бы ты не думал об уходе из "Ювентуса".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария 20 августа 2018, 14:33

      жаль...ну да ладно посмотрим))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11