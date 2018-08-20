Мората: «Никогда не думал об уходе из «Челси»

Нападающий «Челси» Альваро Мората не рассматривал возможность возвращения в Серию А этим летом. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана».

«Я никогда не думал об уходе из «Челси». Я мог бы вернуться в Испанию или Италию, где мне все доверяют. Но я не хочу этого, а хочу изменить ситуацию здесь. Не для того, чтобы доказать что-то свои критикам, а в первую очередь – для себя и «Челси».

В мои планы входит покупка дома здесь. Жду с нетерпением, когда мои дети вырастут и пойдут в школу.

Сезон только стартовал, но меня все устраивает. Хочу изменить мнение тех, кто в меня не верит. Пожалуй, это единственная причина, почему я остался. Если бы в «Челси» сказали: «Ты не входишь в наши планы», то я бы ушел.

Главное – это стиль игры. В прошлом сезоне при Конте мы играли в вертикальный футбол, но игра в воздухе – не мой конек. Теперь я могу атаковать из глубины, играть в одно касание и открываться под прострелы. Такой футбол подходит мне лучше», – сказал Мората.