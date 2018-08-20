«Реал» показал худшую посещаемость на «Сантьяго Бернабеу» за последние 10 лет

Накануне состоялся матч первого тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал» и «Хетафе». Игра закончилась со счетом 2:0

Эту встречу посетили 48 466 человек. Данная игра стала первой на стадионе «Сантьяго Бернабеу» после ухода из команды Криштиану Роналду.

Такая цифра посещаемости стала худшей за 10 лет. В последний раз такое явление было зафиксировано в домашней игре сезона-2008/09, когда «Реал» под руководством Хуанде Рамоса уступил «Мальорке» (1:3). В том сезоне мадридцы завершили турнир серией из пяти поражений подряд.

Общая вместимость «Сантьяго Бернабеу» составляет 81044 места.