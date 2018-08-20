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    «Реал» показал худшую посещаемость на «Сантьяго Бернабеу» за последние 10 лет

    Накануне состоялся матч первого тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал» и «Хетафе». Игра закончилась со счетом 2:0

    Эту встречу посетили 48 466 человек. Данная игра стала первой на стадионе «Сантьяго Бернабеу» после ухода из команды Криштиану Роналду.

    Такая цифра посещаемости стала худшей за 10 лет. В последний раз такое явление было зафиксировано в домашней игре сезона-2008/09, когда «Реал» под руководством Хуанде Рамоса уступил «Мальорке» (1:3). В том сезоне мадридцы завершили турнир серией из пяти поражений подряд.

    Общая вместимость «Сантьяго Бернабеу» составляет 81044 места.

    Источник: Goal.com

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    20.08.2018 09:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 17:40

      нашему бы чемпионату такую "худшую" посещаемость) ну теперь и видно будет кто с командой в любые моменты жизни а кто только когда она побеждает и выигрывает трофеи.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100736

      zigbert 20 августа 2018, 14:26

      Болельщика не обманешь.

      4
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 20 августа 2018, 13:32

      1. Первый тур
      2. Соперник гавно
      3. Время позднее ( у них начало матча после 22:00 было), кто хочет до 12 ночи смотреть футбол против ГГ клуба , приехать домой в 1-2 часа и завтра на работу?
      Я думаю все исправится, просто к слову, на того же алавеса на камп ноу пришло посмотреть , вроде бы , 52 тысячи.

      0
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      Рейтинг: +37

      Centur10n 20 августа 2018, 12:55

      Реалу хана

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 20 августа 2018, 11:40

      Наши бы клубы и от такой писали бы от счастья...

      3
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      Рейтинг: +139

      DS7 20 августа 2018, 11:15

      Криштиану. Совпадение? Не думаю

      2
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 20 августа 2018, 10:58

      С таким подходом к клубу как у Переса ,посещаемость будет только падать

      2
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