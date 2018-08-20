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Судьи
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида)
Материалы

Реал - Хетафе

19.08.2018, Воскресенье, 23:15 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Трансляция: Матч! Футбол 3 Испания. Примера, 1 тур Реал - Хетафе
Испания. Примера (2017/2018)
27 тур
3 марта, суббота 22:45 Реал 3:1 Хетафе
8 тур
14 октября, суббота 17:15 Хетафе 1:2 Реал
Испания. Примера (2015/2016)
33 тур
16 апреля, суббота 17:00 Хетафе 1:5 Реал
14 тур
5 декабря, суббота 18:00 Реал 4:1 Хетафе
Испания. Примера (2014/2015)
38 тур
23 мая, суббота 21:30 Реал 7:3 Хетафе
19 тур
18 января, воскресенье 14:00 Хетафе 0:3 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
24 тур
16 февраля, воскресенье 20:00 Хетафе 0:3 Реал
5 тур
22 сентября, воскресенье 21:00 Реал 4:1 Хетафе
Испания. Примера (2012/2013)
21 тур
27 января, воскресенье 15:00 Реал 4:0 Хетафе
2 тур
26 августа, воскресенье 23:00 Хетафе 2:1 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
22 тур
4 февраля, суббота 23:00 Хетафе 0:1 Реал
3 тур
10 сентября, суббота 22:00 Реал 4:2 Хетафе
Испания. Примера (2010/2011)
36 тур
10 мая, вторник 23:55 Реал 4:0 Хетафе
17 тур
3 января, понедельник 23:55 Хетафе 2:3 Реал
Испания. Примера (2009/2010)
28 тур
25 марта, четверг 22:00 Хетафе 2:4 Реал
9 тур
31 октября, суббота 20:00 Реал 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2008/2009)
32 тур
21 апреля, вторник 23:00 Реал 3:2 Хетафе
13 тур
29 ноября, суббота 22:00 Хетафе 3:1 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
25 тур
24 февраля, воскресенье 23:00 Реал 0:1 Хетафе
6 тур
30 сентября, воскресенье 21:00 Хетафе 0:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 26 9 3 90:36 +54 87
2. Атлетико М 38 22 10 6 55:29 +26 76
3. Реал 38 21 5 12 63:46 +17 68
4. Валенсия 38 15 16 7 51:35 +16 61
5. Хетафе 38 15 14 9 48:35 +13 59
6. Севилья 38 17 8 13 62:47 +15 59
7. Эспаньол 38 14 11 13 48:50 -2 53
8. Атлетик Б 38 13 14 11 41:45 -4 53
9. Реал Сосьедад 38 13 11 14 45:46 -1 50
10. Бетис 38 14 8 16 44:52 -8 50
11. Алавес 38 13 11 14 39:50 -11 50
12. Эйбар 38 11 14 13 46:50 -4 47
13. Леганес 38 11 12 15 37:43 -6 45
14. Вильярреал 38 10 14 14 49:52 -3 44
15. Леванте 38 11 11 16 59:66 -7 44
16. Вальядолид 38 10 11 17 32:51 -19 41
17. Сельта 38 10 11 17 53:62 -9 41
18. Жирона 38 9 10 19 37:53 -16 37
19. Уэска 38 7 12 19 43:65 -22 33
20. Райо Вальекано 38 8 8 22 41:70 -29 32
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