Куртуа – в заявке «Реала» на матч Примеры. Бельгиец может дебютировать за мадридский клуб

«Реал» объявил заявку на матч первого тура чемпионата Испании против «Хетафе».

Вратари: Навас, Касилья, Куртуа.

Защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Асенсио, Иско, Себайос.

Нападающие: Бензема, Бэйл, Васкес, Майораль, Винисиус.

Голкипер Тибо Куртуа может провести первый матч за новый клуб. 9 августа он перешел из «Челси» за 35 миллионов евро.

Начало встречи – в 23:15 по московскому времени. За ее событиями можно будет следить на «Бомбардире».