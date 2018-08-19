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    Спаллетти: «Пять клубов смогут побороться с «Ювентусом» за чемпионство в Серии А»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от сезона-2018/19 Серии А.

    «Никто не намерен отдавать чемпионство «Ювентусу» еще до того, как мы начали играть. «Интер», «Наполи», «Рома», «Милан», «Лацио» могут побороться за титул, потому что мы все усилились.

    «Интер» – один из пяти клубов, который сможет побороться с «Юве» за Скудетто. Посмотрим, что случится», – сказал Спаллетти.

    В воскресенье «Интер» сыграет в матче 1-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло».

    Источник: Football Italia

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    19.08.2018 00:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 19 августа 2018, 11:07

      Рома скорее ослабла, Наполи тоже, Лацио вообще не претендент, при всём уважении. Усилились только миланские клубы, но Милан ещё только строится, а Интеру банально не хватит скамейки.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 августа 2018, 08:06

      Рома и Интер, в лучшем случае. А так, я уже сейчас могу сказать, что Ювентус в рекордный 8-й раз подряд станет чемпионом. Логика простая - Ювентус не стал слабее, а его соперники - сильнее. Рома и Интер навяжут борьбу, но, как обычно, сольют концовку сезона и всё упустят. Милан и Наполи строятся, там всё на тоненького. Один известный итальянский эксперт сказал, что Наполи не попадёт в первую тройку призёров. А Лацио - крепкая команда, мне она симпатична, но её уровень - это зона ЛЕ.
      Ювентус снова будет сражаться с самим собой. Как и Бавария или ПСЖ.

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