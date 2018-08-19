Спаллетти: «Пять клубов смогут побороться с «Ювентусом» за чемпионство в Серии А»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от сезона-2018/19 Серии А.

«Никто не намерен отдавать чемпионство «Ювентусу» еще до того, как мы начали играть. «Интер», «Наполи», «Рома», «Милан», «Лацио» могут побороться за титул, потому что мы все усилились.

«Интер» – один из пяти клубов, который сможет побороться с «Юве» за Скудетто. Посмотрим, что случится», – сказал Спаллетти.

В воскресенье «Интер» сыграет в матче 1-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло».