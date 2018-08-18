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  • Кононов: «Удаление в матче с ЦСКА неоправданное. Большое неуважение судье»

Кононов: «Удаление в матче с ЦСКА неоправданное. Большое неуважение судье»

18 августа 2018, 19:30
15

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против ЦСКА (0:3). На 67-й минуте встречи главный арбитр матча Владислав Безбородов удалил защитника туляков Гиа Григалаву.

«Ключевой момент – удаление. Неоправданное. Это конкретная ошибка рефери.

Мы достойно отыграли матч. Ребятам – огромное уважение за характер, за то, что вторую игру провели в меньшинстве. Играли, чтобы победить. Отдали все силы. И большое неуважение судье. Если бы не удаление, мы отыграли бы намного лучше.

В исполнении ЦСКА я не увидел такой мощи, как от «Зенита». Но у них все впереди. Команда хорошая, молодая, к Лиге чемпионов она подтянет все свои качества», – сказал Кононов.

В ЦСКА опять травма. Защитников нет даже в запасе

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА Кононов Олег
Комментарии (15)
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AHTUNGBOL
1534610176
Шо, ещё не привык?))
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Borz1
1534612152
Безбородова гнать
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vladimir-7
1534612533
Футбол не волейбол, руками играть нельзя. За такое нарушение красная карточка положена.
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genstersq
1534613651
Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из king-ball.ru за 2 недели поднял трех месячную зарплату. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.
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qawzsexdr
1534614667
Коням ведь надо как то выигрывать, а то очков неприлично мало
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Футурист
1534615425
так то, если бы передача прошла, то вполне вероятно выход один на один, поэтому чего еще ожидать можно было от игры рукой в данной ситуации, желтой???
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docndoc
1534616721
Думаю, что армия победила бы и без этого удаления.. Складывается картина, что судьи вольно или невольно пытаются помочь ослабевшему гранду: неловко аутсайдерам проигрывать. Искренне желаю армейцам отладить состав и игру и показать себя в еврокубках; там-то все наши. Но такие пендели, как с Енисеем никому не нужны.
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general.lizyukov
1534617190
Серьезно? Гия аж приготовился принять, просто на грудь надо было принимать, а не рукой. Перехват паса на выход один-в-один - это неоправданное удаление?
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Saang (SCR)
1534625471
При всем моем презрении к коням - нытье это удел слабых
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zigbert
1534671479
Играть вторую игру в меньшинстве ,сложно.
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