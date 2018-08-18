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    Кононов: «Удаление в матче с ЦСКА неоправданное. Большое неуважение судье»

    Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против ЦСКА (0:3). На 67-й минуте встречи главный арбитр матча Владислав Безбородов удалил защитника туляков Гиа Григалаву.

    «Ключевой момент – удаление. Неоправданное. Это конкретная ошибка рефери.

    Мы достойно отыграли матч. Ребятам – огромное уважение за характер, за то, что вторую игру провели в меньшинстве. Играли, чтобы победить. Отдали все силы. И большое неуважение судье. Если бы не удаление, мы отыграли бы намного лучше.

    В исполнении ЦСКА я не увидел такой мощи, как от «Зенита». Но у них все впереди. Команда хорошая, молодая, к Лиге чемпионов она подтянет все свои качества», – сказал Кононов.

    В ЦСКА опять травма. Защитников нет даже в запасе

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.08.2018 19:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 12:37

      Играть вторую игру в меньшинстве ,сложно.

      2
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 18 августа 2018, 23:51

      При всем моем презрении к коням - нытье это удел слабых

      2
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 18 августа 2018, 21:33

      Серьезно? Гия аж приготовился принять, просто на грудь надо было принимать, а не рукой. Перехват паса на выход один-в-один - это неоправданное удаление?

      3
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 18 августа 2018, 21:26

      Зато гол Терека из-за пределов поля в прошлом сезоне был оправдан)))

      1
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 18 августа 2018, 21:25

      Думаю, что армия победила бы и без этого удаления.. Складывается картина, что судьи вольно или невольно пытаются помочь ослабевшему гранду: неловко аутсайдерам проигрывать. Искренне желаю армейцам отладить состав и игру и показать себя в еврокубках; там-то все наши. Но такие пендели, как с Енисеем никому не нужны.

      4
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      Рейтинг: +180

      Футурист 18 августа 2018, 21:03

      так то, если бы передача прошла, то вполне вероятно выход один на один, поэтому чего еще ожидать можно было от игры рукой в данной ситуации, желтой???

      4
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      Рейтинг: +2439

      docndoc > Футурист 18 августа 2018, 21:29

      Вообще надо было мяч принять, обработать и до штрафной добежать и не споткнуться.. Фол последней надежды - это когда чистый выход один на один. Ну, может, слегка на оранжевую нарушение тянуло..))

      1
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > docndoc 18 августа 2018, 21:33

      На мигающую красную! ))))

      2
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      Рейтинг: +180

      Футурист > docndoc 18 августа 2018, 21:36

      да посмотри еще раз, там эрнандез уже к штрафной подбегал и рядом ни одного защитника уже не было, выход один на один

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      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 18 августа 2018, 20:51

      Коням ведь надо как то выигрывать, а то очков неприлично мало

      -3
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      Рейтинг: +4

      genstersq 18 августа 2018, 20:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из king-ball.ru за 2 недели поднял трех месячную зарплату. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.

      -4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 августа 2018, 20:15

      Футбол не волейбол, руками играть нельзя. За такое нарушение красная
      карточка положена.

      3
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      Рейтинг: +93

      Borz1 18 августа 2018, 20:09

      Безбородова гнать

      2
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