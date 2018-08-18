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  • РПЛ. Голы Эрнандеса, Бистровича и Чалова принесли ЦСКА первую победу в сезоне

РПЛ. Голы Эрнандеса, Бистровича и Чалова принесли ЦСКА первую победу в сезоне

18 августа 2018, 18:23
28

ЦСКА на своем поле обыграл тульский «Арсенал» в матче четвертого тура РПЛ.

За московскую команду забили Абель Эрнандес, Кристиян Бистрович и Федор Чалов.

Это первая победа армейцев в нынешнем сезоне.

Россия. РПЛ. 4-й тур

ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Эрнандес, 10; 2:0 – Бистрович, 77; 3:0 – Чалов, 82.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников (Чалов, 30), Бистрович, Бийол, Влашич (Гордюшенко, 79), Жамалетдинов (Ахметов, 61), Эрнандес.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Горбатенко (Чаушич, 46), Ткачев, Бакаев, Костадинов (Мохаммед, 71), Джорджевич, Кангва (Лесовой, 56).

Предупреждения: Магнуссон, 70 – Хагуш, 37; Джорджевич, 45; Мохаммед, 72.

Удаление: нет – Григалава, 67.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал
Комментарии (28)
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BAIv
1534605941
зачем судья так строг, удалил грузина сразу , а к цска как всегда глазки закрывал
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BRO_football
1534606005
Отличная игра! Армейцам нужна была уверенная победа в чемпионате, чтобы поверить в себя и влиться в сезон
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Вомбат
1534606056
ЦСКА, конечно, играл всю дорогу получше, чем Арсенал, но главное не это, а то, что после продажи Головина у Гинера появились деньги на судей. В прошлом туре пенальти за голимую симуляцию. В этом туре прямая красная за попадание мячом в руку соперника, прижатую к туловищу. Так и в Казань можно ехать спокойно.
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Lester84
1534606179
Вот теперь узнаЮ старый добрый ЦСКА. По-моему ударов по воротам сегодня было больше, чем за все 4 предыдущих матча. Так держать!
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a-rakhmatov
1534606792
Коней с первой победой!!!
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OfaZavr
1534606888
вот тебе и молодежь неопытная и несыгранная. до игры некоторые думали что победа Арсенала вероятнее и Беляев хотел пользоваться слабостью нынешнего ЦСКА а на деле вон оно как получилось)
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Мары
1534607569
Очень неожиданно.Честно, не верил. С победой армейцы.
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Динияр Билялетдинов
1534607895
ЦСКА молодцы есть куда прибавлять это радует)
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Муруал
1534608106
Поздравляю ЦСКА с победой!Гоняаренко максимум тренерского таланта,прозорливости и удачи в строительстве новой команды!
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Рубик Докоян
1534611649
Матч интересным получился и два гола шикарных забила молодёжь. Свистун только подвёл, хреново Безбородов отсудил эту встречу. А ЦСКА с первой победой и удачной игрой. Травм вот только по меньше, а то играть совсем некому будет.
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