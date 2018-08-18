РПЛ. Голы Эрнандеса, Бистровича и Чалова принесли ЦСКА первую победу в сезоне

ЦСКА на своем поле обыграл тульский «Арсенал» в матче четвертого тура РПЛ.
За московскую команду забили Абель Эрнандес, Кристиян Бистрович и Федор Чалов.
Это первая победа армейцев в нынешнем сезоне.
Россия. РПЛ. 4-й тур
ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Эрнандес, 10; 2:0 – Бистрович, 77; 3:0 – Чалов, 82.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников (Чалов, 30), Бистрович, Бийол, Влашич (Гордюшенко, 79), Жамалетдинов (Ахметов, 61), Эрнандес.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Горбатенко (Чаушич, 46), Ткачев, Бакаев, Костадинов (Мохаммед, 71), Джорджевич, Кангва (Лесовой, 56).
Предупреждения: Магнуссон, 70 – Хагуш, 37; Джорджевич, 45; Мохаммед, 72.
Удаление: нет – Григалава, 67.