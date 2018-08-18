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    РПЛ. Голы Эрнандеса, Бистровича и Чалова принесли ЦСКА первую победу в сезоне

    ЦСКА на своем поле обыграл тульский «Арсенал» в матче четвертого тура РПЛ.

    За московскую команду забили Абель Эрнандес, Кристиян Бистрович и Федор Чалов.

    Это первая победа армейцев в нынешнем сезоне.

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Эрнандес, 10; 2:0 – Бистрович, 77; 3:0 – Чалов, 82.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников (Чалов, 30), Бистрович, Бийол, Влашич (Гордюшенко, 79), Жамалетдинов (Ахметов, 61), Эрнандес.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Горбатенко (Чаушич, 46), Ткачев, Бакаев, Костадинов (Мохаммед, 71), Джорджевич, Кангва (Лесовой, 56).

    Предупреждения: Магнуссон, 70 – Хагуш, 37; Джорджевич, 45; Мохаммед, 72.

    Удаление: нет – Григалава, 67.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2018 18:23
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 12:29

      Крупной победы никак не ожидал. Молодцы.

      2
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 18 августа 2018, 23:39

      Курс верный!не свернуть бы!
      Никола порадовал!

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 18 августа 2018, 21:38

      ЦСКА с победой. Неплохая команда подбирается. Осталось наладить связи и, учитывая молодость игроков, можно прогрессировать.

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 августа 2018, 20:54

      Сразу дать комментарий не получилось. Это к лучшему. Почитал, какую ахинею ненавистники ЦСКА пишут...!!! :-))) Ну, разве что Бистрович и Чалов не забивали руками...!!! :-))) Очень сожалею, что судья удалил Григалаву, но он умышленно прерывал рукой пас, ликвидируя выход форварда ЦСКА один на один с вратарём. Полагаю, что и судья очень не хотел бы этого удаления, но за "горчичник" его бы просто "съели" с потрохами... Чтобы закончить тему с судейством, отмечу, что в "одну калитку" он не судил. При внимательном рассмотрении ряда эпизодов можно найти ошибки или спорные решения и в ту, и в другую сторону.
      Теперь об игре. Будь армейцы поточнее, то судьба матча была бы решена ещё в первом тайме. Пришлось посмотреть воспрявший духом в начале второго тайма "Арсенал" и развязку, где ЦСКА опять же доминировал во всех компонентах игры. Влашич - игрок интересный и вполне может вписаться в игру команды. Ну, а Бистровичу, похоже, удобнее играть слева. Как в атаке и середине поля, так и латераля. Ничего удивительного в этом нет. Месси удобнее играть справа, Роналду, Неймару и ... Бистровичу - слева! :-))) Не удивляйтесь! Потенциал у него со временем заменить Крооса в "Реале" есть. Использует он его или нет - посмотрим!
      Здоровья Щенникову. И здоровья пока, к счастью, здоровому Абелю Эрнандесу. Форвард от Бога, если после длительной паузы и без игровой практики заиграл сразу в новой команде. Два матча - два забитых мяча и изумительная голевая передача! Если его результативность, что не исключено, а предполагаемо, будет расти, то конкурентов в РПЛ у него по системе гол + пас просто не будет.

      2
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      Рейтинг: +839

      dimag 18 августа 2018, 20:40

      Говорят-Бог троицу любит,три первых матча неважно сыграли, а в четвертом три мяча забили, и как минимум в следующих двух матчах подряд должны выиграть.

      2
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      Рейтинг: +4

      genstersq 18 августа 2018, 20:34

      Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из king-ball.ru за 2 недели поднял трех месячную зарплату. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 августа 2018, 20:00

      Матч интересным получился и два гола шикарных забила молодёжь. Свистун только подвёл, хреново Безбородов отсудил эту встречу. А ЦСКА с первой победой и удачной игрой. Травм вот только по меньше, а то играть совсем некому будет.

      7
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 18 августа 2018, 19:01

      Поздравляю ЦСКА с победой!Гоняаренко максимум тренерского таланта,прозорливости и удачи в строительстве новой команды!

      8
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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 18 августа 2018, 18:58

      ЦСКА молодцы есть куда прибавлять это радует)

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 августа 2018, 18:52

      Очень неожиданно.Честно, не верил.
      С победой армейцы.

      9
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Мары 18 августа 2018, 19:02

      Спасибо!

      5
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