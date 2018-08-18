Алдонин – о вылете «Спартака» из ЛЧ: «Можно обвинять кого угодно. Руководству и тренеру нужно спокойно разобраться в этой ситуации»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о вылете «Спартака» из Лиги чемпионов. Он считает, что тренерский штаб команды и руководство клуба должно спокойно проанализировать ситуацию, а не искать виновных.

В третьем квалификационном раунде турнира москвичи по сумме двух матчей уступили греческом ПАОКу (2:3, 0:0).

– В последних матчах Квинси Промес не показывает своего былого уровня игры. Не считаете ли вы, что он мог потерять мотивацию играть в России?

-С профессиональным футболистом такого произойти не может. О потере мотивации он сообщит своему агенту, но не станет показывать это на поле. Кроме того, Промес выступает за один из ведущих клубов России. Я бы сказал, что здесь речь идeт о медленном наборе кондиций, но такое случается со всеми.

– После матча с ПАОКом многие болельщики критиковали игру Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. Не кажется ли вам, что им в некоторой степени стало тяжелее выдерживать высокий уровень «Спартака»?

– На фоне негативного результата можно обвинять кого угодно. А у нас любят ругать, даже не пытаясь найти конструктивное зерно. В сложившейся ситуации необходимо спокойно и детально разобраться руководству клуба и тренерскому штабу.

Разумеется, вылет команды из Лиги чемпионов – обидная потеря для всего российского футбола, но в этом виде спорта возможно всe. Взять хотя бы вчерашний результат санкт-петербургского «Зенита», который с разгромным счeтом одолел минское «Динамо».

– Что вы думаете по поводу того, что Массимо Каррера сейчас в большей степени доверяет молодым игрокам?

– Мне кажется, это вынужденная мера. Сейчас клубы стараются найти оптимальную середину между ценой и качеством. Не все могут позволить оплачивать большие контракты футболистов. Для многих клубов вводить в игру молодых игроков – необходимость.