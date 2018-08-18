Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алдонин – о вылете «Спартака» из ЛЧ: «Можно обвинять кого угодно. Руководству и тренеру нужно спокойно разобраться в этой ситуации»

    Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о вылете «Спартака» из Лиги чемпионов. Он считает, что тренерский штаб команды и руководство клуба должно спокойно проанализировать ситуацию, а не искать виновных.

    В третьем квалификационном раунде турнира москвичи по сумме двух матчей уступили греческом ПАОКу (2:3, 0:0).

    – В последних матчах Квинси Промес не показывает своего былого уровня игры. Не считаете ли вы, что он мог потерять мотивацию играть в России?

    -С профессиональным футболистом такого произойти не может. О потере мотивации он сообщит своему агенту, но не станет показывать это на поле. Кроме того, Промес выступает за один из ведущих клубов России. Я бы сказал, что здесь речь идeт о медленном наборе кондиций, но такое случается со всеми.

    – После матча с ПАОКом многие болельщики критиковали игру Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. Не кажется ли вам, что им в некоторой степени стало тяжелее выдерживать высокий уровень «Спартака»?

    – На фоне негативного результата можно обвинять кого угодно. А у нас любят ругать, даже не пытаясь найти конструктивное зерно. В сложившейся ситуации необходимо спокойно и детально разобраться руководству клуба и тренерскому штабу.

    Разумеется, вылет команды из Лиги чемпионов – обидная потеря для всего российского футбола, но в этом виде спорта возможно всe. Взять хотя бы вчерашний результат санкт-петербургского «Зенита», который с разгромным счeтом одолел минское «Динамо».

    – Что вы думаете по поводу того, что Массимо Каррера сейчас в большей степени доверяет молодым игрокам?

    – Мне кажется, это вынужденная мера. Сейчас клубы стараются найти оптимальную середину между ценой и качеством. Не все могут позволить оплачивать большие контракты футболистов. Для многих клубов вводить в игру молодых игроков – необходимость.

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.08.2018 17:12
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 12:14

      Приятно слышать корректное мнение человека, не причастного к Спартаку.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 18 августа 2018, 18:45

      ...Алдонин,молодец хорошо сказал,но это плагиат--- эти слова говорил Карлсон ( для тех кто забыл--это летающий человек).

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 августа 2018, 18:28

      все по делу сказал и вполне адекватно. молодец что не примешал к мнению негатив и неприязнь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 августа 2018, 17:26

      наконец-то адекватный комент

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11