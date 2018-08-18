Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Алдонин – о вылете «Спартака» из ЛЧ: «Можно обвинять кого угодно. Руководству и тренеру нужно спокойно разобраться в этой ситуации»

Алдонин – о вылете «Спартака» из ЛЧ: «Можно обвинять кого угодно. Руководству и тренеру нужно спокойно разобраться в этой ситуации»

18 августа 2018, 17:12
4

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о вылете «Спартака» из Лиги чемпионов. Он считает, что тренерский штаб команды и руководство клуба должно спокойно проанализировать ситуацию, а не искать виновных.

В третьем квалификационном раунде турнира москвичи по сумме двух матчей уступили греческом ПАОКу (2:3, 0:0).

– В последних матчах Квинси Промес не показывает своего былого уровня игры. Не считаете ли вы, что он мог потерять мотивацию играть в России?

-С профессиональным футболистом такого произойти не может. О потере мотивации он сообщит своему агенту, но не станет показывать это на поле. Кроме того, Промес выступает за один из ведущих клубов России. Я бы сказал, что здесь речь идeт о медленном наборе кондиций, но такое случается со всеми.

– После матча с ПАОКом многие болельщики критиковали игру Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. Не кажется ли вам, что им в некоторой степени стало тяжелее выдерживать высокий уровень «Спартака»?

– На фоне негативного результата можно обвинять кого угодно. А у нас любят ругать, даже не пытаясь найти конструктивное зерно. В сложившейся ситуации необходимо спокойно и детально разобраться руководству клуба и тренерскому штабу.

Разумеется, вылет команды из Лиги чемпионов – обидная потеря для всего российского футбола, но в этом виде спорта возможно всe. Взять хотя бы вчерашний результат санкт-петербургского «Зенита», который с разгромным счeтом одолел минское «Динамо».

– Что вы думаете по поводу того, что Массимо Каррера сейчас в большей степени доверяет молодым игрокам?

– Мне кажется, это вынужденная мера. Сейчас клубы стараются найти оптимальную середину между ценой и качеством. Не все могут позволить оплачивать большие контракты футболистов. Для многих клубов вводить в игру молодых игроков – необходимость.

Источник: RT
Лига чемпионов Спартак ПАОК Алдонин Евгений
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
piligrim1986
1534602373
наконец-то адекватный комент
Ответить
OfaZavr
1534606085
все по делу сказал и вполне адекватно. молодец что не примешал к мнению негатив и неприязнь.
Ответить
FaTeK1945ru
1534607113
...Алдонин,молодец хорошо сказал,но это плагиат--- эти слова говорил Карлсон ( для тех кто забыл--это летающий человек).
Ответить
zigbert
1534670094
Приятно слышать корректное мнение человека, не причастного к Спартаку.
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+