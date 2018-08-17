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    РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Анжи» и вышел на первое место

    Сыгран первый матч четвертого тура РПЛ. «Оренбург» в Дагестане пропустил первым, но сумел в итоге победить. Решающий мяч у гостей забил Алексей Сутормин.

    Благодаря трем очкам в Махачкале победитель прошлого сезона ФНЛ вышел на первое место, на котором пробудет как минимум до субботы, 18 августа.

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Анжи (Махачкала) – Оренбург – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Новосельцев, 12; 1:1 – Попович, 69 (с пенальти); 1:2 – Сутормин, 77; 1:3 – Чуканов, 83.

    «Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Новосельцев, Чансельор, Кацаев (Ондуа, 66), Кулик, Гиголаев (Агаларов, 74), Савичев, Рабиу, Маркелов (Мохаммад, 86).

    «Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин (Попович, 46), Бреев (Чуканов, 57), Афонин, Сутормин, Мишкин, Козлов (Кулишев, 87).

    Предупреждения: Маркелов, 54; Удалый, 60; Новосельцев, 69; Рабиу, 72 – Чиркин, 8; Бегич, 40; Сиваков, 71.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2018 21:22
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 августа 2018, 10:48

      удивляет Оренбург на старте чемпионате. интересно как у них пойдет дальше и главное удивят ли итоговым результатом в конце чемпионата)

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 18 августа 2018, 00:20

      Как вышел, так и уйдет. Хорошо, если по итогам сезона хоть в десятку войдет. Сейчас одна победа команды в корне меняет всю турнирную таблицу. Все начнет вырисовываться после половины первого круга.

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 17 августа 2018, 23:37

      Для новичка очень впечатляющие результаты!!! Молодцы!!!

      3
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 17 августа 2018, 23:07

      Евгений Фролов КРАСАВА!
      Такой пеналь ПОТАЩИЛ! Молодец!
      Внёс свой посильный вклад в победу команды.
      Стоит отметить и работу тренера Владимира Федотова.
      Оренбург выглядит очень солидно, а Анжи раскис от финансовых передряг.
      Набрать на старте 9 очков, дорогого стоит.
      Некоторые внизу, а Оренбург впереди КРАСУЕТСЯ и показывает хороший футбол.
      Желаем команде Оренбург больших футбольных успехов.
      Все молодцы. Так держать.
      Успешное начало положено и теперь надо не растерять на длинной дистанции сезона.
      Вперёд Оренбург!
      Очень смотритесь НАВЕРХУ!
      Поздравляем Оренбург с волевой победой.

      4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 августа 2018, 22:47

      Отличный результат,поздравляю болельщиков !

      4
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      Рейтинг: +452

      тёска 17 августа 2018, 22:27

      Какая для такой игры разница в прошлом фнл в этом году рпл

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 17 августа 2018, 22:08

      победа!
      в том году они Анжи проиграли

      7
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 августа 2018, 22:06

      Впечатляет игра Оренбурга!.....новое открытие РПЛ 2018 ))

      7
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 21:41

      С Оренбургом придется считаться всем командам.

      10
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 августа 2018, 21:38

      Впечатляющий старт у "Оренбурга", молодцы парни. Боевитая и неуступчивая команда в РПЛ появилась.

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