РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Анжи» и вышел на первое место

Сыгран первый матч четвертого тура РПЛ. «Оренбург» в Дагестане пропустил первым, но сумел в итоге победить. Решающий мяч у гостей забил Алексей Сутормин.

Благодаря трем очкам в Махачкале победитель прошлого сезона ФНЛ вышел на первое место, на котором пробудет как минимум до субботы, 18 августа.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Анжи (Махачкала) – Оренбург – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Новосельцев, 12; 1:1 – Попович, 69 (с пенальти); 1:2 – Сутормин, 77; 1:3 – Чуканов, 83.

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Новосельцев, Чансельор, Кацаев (Ондуа, 66), Кулик, Гиголаев (Агаларов, 74), Савичев, Рабиу, Маркелов (Мохаммад, 86).

«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин (Попович, 46), Бреев (Чуканов, 57), Афонин, Сутормин, Мишкин, Козлов (Кулишев, 87).

Предупреждения: Маркелов, 54; Удалый, 60; Новосельцев, 69; Рабиу, 72 – Чиркин, 8; Бегич, 40; Сиваков, 71.

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