Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Анжи» и вышел на первое место

РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Анжи» и вышел на первое место

17 августа 2018, 21:22
16

Сыгран первый матч четвертого тура РПЛ. «Оренбург» в Дагестане пропустил первым, но сумел в итоге победить. Решающий мяч у гостей забил Алексей Сутормин.

Благодаря трем очкам в Махачкале победитель прошлого сезона ФНЛ вышел на первое место, на котором пробудет как минимум до субботы, 18 августа.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Анжи (Махачкала) – Оренбург – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Новосельцев, 12; 1:1 – Попович, 69 (с пенальти); 1:2 – Сутормин, 77; 1:3 – Чуканов, 83.

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Новосельцев, Чансельор, Кацаев (Ондуа, 66), Кулик, Гиголаев (Агаларов, 74), Савичев, Рабиу, Маркелов (Мохаммад, 86).

«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин (Попович, 46), Бреев (Чуканов, 57), Афонин, Сутормин, Мишкин, Козлов (Кулишев, 87).

Предупреждения: Маркелов, 54; Удалый, 60; Новосельцев, 69; Рабиу, 72 – Чиркин, 8; Бегич, 40; Сиваков, 71.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Оренбург
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сильвербой
1534530260
Неожиданный лидер! Молодцы!
Ответить
vladik12
1534530441
Даешь ЛЧ в Оренбург.
Ответить
Burunduk
1534530507
Ай да Оренбург. Молодцы!!!
Ответить
Lester84
1534530740
Благодаря этой новости хоть узнал, что Новосельцев докатился до Анжи))
Ответить
Рубик Докоян
1534531081
Впечатляющий старт у "Оренбурга", молодцы парни. Боевитая и неуступчивая команда в РПЛ появилась.
Ответить
zigbert
1534531273
С Оренбургом придется считаться всем командам.
Ответить
a-rakhmatov
1534532787
Впечатляет игра Оренбурга!.....новое открытие РПЛ 2018 ))
Ответить
BAIv
1534532886
победа! в том году они Анжи проиграли
Ответить
acer2003
1534535268
Отличный результат,поздравляю болельщиков !
Ответить
amazonaws
1534536453
Евгений Фролов КРАСАВА! Такой пеналь ПОТАЩИЛ! Молодец! Внёс свой посильный вклад в победу команды. Стоит отметить и работу тренера Владимира Федотова. Оренбург выглядит очень солидно, а Анжи раскис от финансовых передряг. Набрать на старте 9 очков, дорогого стоит. Некоторые внизу, а Оренбург впереди КРАСУЕТСЯ и показывает хороший футбол. Желаем команде Оренбург больших футбольных успехов. Все молодцы. Так держать. Успешное начало положено и теперь надо не растерять на длинной дистанции сезона. Вперёд Оренбург! Очень смотритесь НАВЕРХУ! Поздравляем Оренбург с волевой победой.
Ответить
Главные новости
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
9
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+