Кротов: «Все знают «Рейнджерс», но задача «Уфы» – выйти в групповой раунд Лиги Европы»

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов дал комментарий о «Рейнджерс», с которым клуб встретится в четвертом раунде квалификации Лиги Европы.

«У «Рейнджерс» большая история, все знают этот клуб. Детально мы их игру еще не разбирали, сейчас мы готовимся к матчу с московским «Динамо». И уже потом тренерский штаб нам расскажет все о сопернике, в какой футбол мы будем играть.

Шансы на выход есть у любой команды, «Уфа» не боится шотландцев и хочет выйти в групповой турнир Лиги Европы, это наша задача», – сказал футболист.

На предыдущей стадии «Уфа» прошла люксембургский «Прогрес» со общим счетом 4:3. Напомним, уфимцы дебютировали в еврокубках.

Шотландский клуб тренирует экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард.