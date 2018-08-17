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  • Кротов: «Все знают «Рейнджерс», но задача «Уфы» – выйти в групповой раунд Лиги Европы»

Кротов: «Все знают «Рейнджерс», но задача «Уфы» – выйти в групповой раунд Лиги Европы»

17 августа 2018, 20:24
11

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов дал комментарий о «Рейнджерс», с которым клуб встретится в четвертом раунде квалификации Лиги Европы.

«У «Рейнджерс» большая история, все знают этот клуб. Детально мы их игру еще не разбирали, сейчас мы готовимся к матчу с московским «Динамо». И уже потом тренерский штаб нам расскажет все о сопернике, в какой футбол мы будем играть.

Шансы на выход есть у любой команды, «Уфа» не боится шотландцев и хочет выйти в групповой турнир Лиги Европы, это наша задача», – сказал футболист.

На предыдущей стадии «Уфа» прошла люксембургский «Прогрес» со общим счетом 4:3. Напомним, уфимцы дебютировали в еврокубках.

Шотландский клуб тренирует экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

Источник: Р-Спорт
Лига Европы Уфа Рейнджерс Кротов Вячеслав
Комментарии (11)
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Сильвербой
1534527659
Для того что бы проходить Рейнджерс нужно показывать футбол совершенно иного качества!!! "Отскоки" в Словении и Люксембурге пока не дают надежд на положительный результат с соперником уровня Рейнджерс!!! Что получится увидим, но шансы невелики!!!
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Муруал
1534529963
Вы уж постарайтесь!Будем верить в вас и желаем успеза!
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Gorasul
1534530946
C любительской командой из Люксембурга (!!!!!) еле отскочили. Глазго Рейнджерс!)) Им будет за счастье в Глазго съездить и просто продуть))
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zigbert
1534531779
Если покажете хорошую игру ,никто вас не осудит ,даже проиграв Рейнджерсу.
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alexivanof197
1534538804
Успеха !!!!
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Yev
1534541653
Ну последние лет десять, от Рейнджерс остаётся только имя, как например Стяуа румынская. Нечего их боятся, Уфа - вперёд, удиви нас!!!
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ribavadim
1534556845
Сибирь и в худшем положении очки у шотландцев в кубке дома забирала...
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OfaZavr
1534578170
с Рейнджерс будет труднее чем с Домжале и Прогресом вместе взятыми, но все равно верю что Уфа сможет пройти. удачи!
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Diesel133
1534595177
Давно Прогрес стал голландским? Долбайобы
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Полная Канистра
1534746459
рейджерс конечно нынче не та которую мы раньше знали но с таким тренером как Джеррард очень могут прибавить но проходить дома их можно
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