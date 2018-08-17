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    Кротов: «Все знают «Рейнджерс», но задача «Уфы» – выйти в групповой раунд Лиги Европы»

    Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов дал комментарий о «Рейнджерс», с которым клуб встретится в четвертом раунде квалификации Лиги Европы.

    «У «Рейнджерс» большая история, все знают этот клуб. Детально мы их игру еще не разбирали, сейчас мы готовимся к матчу с московским «Динамо». И уже потом тренерский штаб нам расскажет все о сопернике, в какой футбол мы будем играть.

    Шансы на выход есть у любой команды, «Уфа» не боится шотландцев и хочет выйти в групповой турнир Лиги Европы, это наша задача», – сказал футболист.

    На предыдущей стадии «Уфа» прошла люксембургский «Прогрес» со общим счетом 4:3. Напомним, уфимцы дебютировали в еврокубках.

    Шотландский клуб тренирует экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

    Источник: Р-Спорт

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    17.08.2018 20:24
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 августа 2018, 09:27

      рейджерс конечно нынче не та которую мы раньше знали но с таким тренером как Джеррард очень могут прибавить но проходить дома их можно

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 18 августа 2018, 15:26

      Давно Прогрес стал голландским? Долбайобы

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 августа 2018, 10:42

      с Рейнджерс будет труднее чем с Домжале и Прогресом вместе взятыми, но все равно верю что Уфа сможет пройти. удачи!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 18 августа 2018, 04:47

      Сибирь и в худшем положении очки у шотландцев в кубке дома забирала...

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 18 августа 2018, 00:34

      Ну последние лет десять, от Рейнджерс остаётся только имя, как например Стяуа румынская. Нечего их боятся, Уфа - вперёд, удиви нас!!!

      1
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 17 августа 2018, 23:46

      Успеха !!!!

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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 21:49

      Если покажете хорошую игру ,никто вас не осудит ,даже проиграв Рейнджерсу.

      3
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 17 августа 2018, 21:35

      C любительской командой из Люксембурга (!!!!!) еле отскочили. Глазго Рейнджерс!)) Им будет за счастье в Глазго съездить и просто продуть))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Gorasul 17 августа 2018, 22:55

      Эта "любетельская команда Люксембурга" год назад дала "Рейнджерс" крепкий такой пендель.

      2
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 17 августа 2018, 21:19

      Вы уж постарайтесь!Будем верить в вас и желаем успеза!

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 17 августа 2018, 20:40

      Для того что бы проходить Рейнджерс нужно показывать футбол совершенно иного качества!!! "Отскоки" в Словении и Люксембурге пока не дают надежд на положительный результат с соперником уровня Рейнджерс!!! Что получится увидим, но шансы невелики!!!

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