Влашич: «Проблем с адаптацией в ЦСКА не будет. Русские и хорваты – друзья»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич дал интервью после перехода из «Эвертона» на правах аренды.

«Бистрович? Я знал о нем, хотя до настоящего момента лично мы не общались. Население Хорватии – четыре млн человек, и когда кто-то переходит в большой клуб, как Бистрович в ЦСКА, об этом сразу все начинают говорить. Здесь, в Москве, Кристиян был первым, кто встретил меня, поприветствовал и пообещал оказать любую помощь. Это очень помогло.

Все просто великолепно: условия для работы, поле, тренер. Сегодня было много тактической работы. Думаю, в субботу она принесет плоды. Команда оказала мне теплый прием, это здорово помогает. Когда ты приходишь в новый коллектив, важно почувствовать себя как дома. Думаю, с этим проблем не будет. Здесь играет соотечественник, а большинство ребят в команде русские, а русские и хорваты – друзья», – сказал игрок в интервью пресс-службе армейцев.

Московский клуб объявил об аренде Влашича 15 августа. Срок аренды – до конца сезона, в контракте 20-летнего хорвата нет опции выкупа.