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  • Влашич: «Проблем с адаптацией в ЦСКА не будет. Русские и хорваты – друзья»

Влашич: «Проблем с адаптацией в ЦСКА не будет. Русские и хорваты – друзья»

17 августа 2018, 19:50
6

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич дал интервью после перехода из «Эвертона» на правах аренды.

«Бистрович? Я знал о нем, хотя до настоящего момента лично мы не общались. Население Хорватии – четыре млн человек, и когда кто-то переходит в большой клуб, как Бистрович в ЦСКА, об этом сразу все начинают говорить. Здесь, в Москве, Кристиян был первым, кто встретил меня, поприветствовал и пообещал оказать любую помощь. Это очень помогло.

Все просто великолепно: условия для работы, поле, тренер. Сегодня было много тактической работы. Думаю, в субботу она принесет плоды. Команда оказала мне теплый прием, это здорово помогает. Когда ты приходишь в новый коллектив, важно почувствовать себя как дома. Думаю, с этим проблем не будет. Здесь играет соотечественник, а большинство ребят в команде русские, а русские и хорваты – друзья», – сказал игрок в интервью пресс-службе армейцев.

Московский клуб объявил об аренде Влашича 15 августа. Срок аренды – до конца сезона, в контракте 20-летнего хорвата нет опции выкупа.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Эвертон ЦСКА Хорватия Влашич Никола
Комментарии (6)
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за ЦСКА с 1980г
1534529372
будем посмотреть..
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С-Пб on-line
1534535464
Я бы сказал "прия тели", не более
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mutabor0992
1534538411
Это с какого перепугу?Русские и Сербы друзья.
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prezent2017
1534538976
Таких друзей-усташей, за..., да в музей!
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Yev
1534541747
Да-да, наверное с власавцеми перепутал или парня только пару лет как разморозили.
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vovan55
1534544801
да главное чтобы играл ...
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