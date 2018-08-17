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    Влашич: «Проблем с адаптацией в ЦСКА не будет. Русские и хорваты – друзья»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич дал интервью после перехода из «Эвертона» на правах аренды.

    «Бистрович? Я знал о нем, хотя до настоящего момента лично мы не общались. Население Хорватии – четыре млн человек, и когда кто-то переходит в большой клуб, как Бистрович в ЦСКА, об этом сразу все начинают говорить. Здесь, в Москве, Кристиян был первым, кто встретил меня, поприветствовал и пообещал оказать любую помощь. Это очень помогло.

    Все просто великолепно: условия для работы, поле, тренер. Сегодня было много тактической работы. Думаю, в субботу она принесет плоды. Команда оказала мне теплый прием, это здорово помогает. Когда ты приходишь в новый коллектив, важно почувствовать себя как дома. Думаю, с этим проблем не будет. Здесь играет соотечественник, а большинство ребят в команде русские, а русские и хорваты – друзья», – сказал игрок в интервью пресс-службе армейцев.

    Московский клуб объявил об аренде Влашича 15 августа. Срок аренды – до конца сезона, в контракте 20-летнего хорвата нет опции выкупа.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    17.08.2018 19:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +840

      vovan55 18 августа 2018, 01:26

      да главное чтобы играл ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 18 августа 2018, 00:35

      Да-да, наверное с власавцеми перепутал или парня только пару лет как разморозили.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 августа 2018, 23:49

      Таких друзей-усташей, за..., да в музей!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 17 августа 2018, 23:40

      Это с какого перепугу?Русские и Сербы друзья.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 17 августа 2018, 22:51

      Я бы сказал "прия тели", не более

      -1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 17 августа 2018, 21:09

      будем посмотреть..

      1
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