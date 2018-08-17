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  • Кирьяков: «Дзюба в сложной ситуации повел за собой команду. Восхищен характером «Зенита»

Кирьяков: «Дзюба в сложной ситуации повел за собой команду. Восхищен характером «Зенита»

17 августа 2018, 08:18
2

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков отметил характер «Зенита» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с минским «Динамо», особенно выделив лидерские качества форварда команды Артема Дзюбы.

«Я надеялся на крупный счет, не на такой, конечно, но на 5:0.

Честно скажу, я восхищен тем, какой характер проявили ребята. И прежде всего Дзюба, который в такой сложной ситуации повел за собой команду. За счет характера ребята практически в безнадежной ситуации вытащили игру, и, даже пропустив мяч, не опустили руки. Было видно, что они вынимали из себя все резервы, и это, конечно, достойно всяческой похвалы.

«Зенит» оправданно перешел на вертикальную доставку мяча в зону центральных защитников соперника. Дзюба и Заболотный навязывали борьбу оппонентам и часто ее выигрывали. Если один боролся в воздухе, то второй шел на те мячи, которые продлевались в сторону ворот. По такой тактике и мячи забивались, и было создано много моментов.

Единственное, что удивляет: как можно было пропустить четыре мяча? Ведь по всем игровым компонентам «Зенит» на голову сильнее «Динамо», – сказал Кирьяков.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск завершился в дополнительное время со счетом 8:1 (первая игра – 0:4). В следующем раунде команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Мольде».

Сумасшедшая победа «Зенита». Только главное

Источник: Р-Спорт
Лига Европы Зенит Динамо Мн Дзюба Артем Заболотный Антон Кирьяков Сергей
Комментарии (2)
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Федя Кабак
1534483575
Молодцы, разорвали очко бульбашам) Только чудо форвард болотный даже здесь не забил
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Попо
1534501154
«Прилично навозили»: Дзюба ответил Лукашенко его же словами, ахаха….так держать ребята, матч нервный, но очень интересный…….. https://www.infox.ru/news/29/lifestyle/sport/207836-zenit-dinamo-81-cto-govorili-ucastniki-matca
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