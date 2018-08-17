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    Кирьяков: «Дзюба в сложной ситуации повел за собой команду. Восхищен характером «Зенита»

    Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков отметил характер «Зенита» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с минским «Динамо», особенно выделив лидерские качества форварда команды Артема Дзюбы.

    «Я надеялся на крупный счет, не на такой, конечно, но на 5:0.

    Честно скажу, я восхищен тем, какой характер проявили ребята. И прежде всего Дзюба, который в такой сложной ситуации повел за собой команду. За счет характера ребята практически в безнадежной ситуации вытащили игру, и, даже пропустив мяч, не опустили руки. Было видно, что они вынимали из себя все резервы, и это, конечно, достойно всяческой похвалы.

    «Зенит» оправданно перешел на вертикальную доставку мяча в зону центральных защитников соперника. Дзюба и Заболотный навязывали борьбу оппонентам и часто ее выигрывали. Если один боролся в воздухе, то второй шел на те мячи, которые продлевались в сторону ворот. По такой тактике и мячи забивались, и было создано много моментов.

    Единственное, что удивляет: как можно было пропустить четыре мяча? Ведь по всем игровым компонентам «Зенит» на голову сильнее «Динамо», – сказал Кирьяков.

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск завершился в дополнительное время со счетом 8:1 (первая игра – 0:4). В следующем раунде команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Мольде».

    Сумасшедшая победа «Зенита». Только главное

    Источник: Р-Спорт

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    17.08.2018 08:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Попо 17 августа 2018, 13:19

      «Прилично навозили»: Дзюба ответил Лукашенко его же словами, ахаха….так держать ребята, матч нервный, но очень интересный…….. https://www.infox.ru/news/29/lifestyle/sport/207836-zenit-dinamo-81-cto-govorili-ucastniki-matca

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 августа 2018, 08:26

      Молодцы, разорвали очко бульбашам) Только чудо форвард болотный даже здесь не забил

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