Кирьяков: «Дзюба в сложной ситуации повел за собой команду. Восхищен характером «Зенита»

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков отметил характер «Зенита» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с минским «Динамо», особенно выделив лидерские качества форварда команды Артема Дзюбы.

«Я надеялся на крупный счет, не на такой, конечно, но на 5:0.

Честно скажу, я восхищен тем, какой характер проявили ребята. И прежде всего Дзюба, который в такой сложной ситуации повел за собой команду. За счет характера ребята практически в безнадежной ситуации вытащили игру, и, даже пропустив мяч, не опустили руки. Было видно, что они вынимали из себя все резервы, и это, конечно, достойно всяческой похвалы.

«Зенит» оправданно перешел на вертикальную доставку мяча в зону центральных защитников соперника. Дзюба и Заболотный навязывали борьбу оппонентам и часто ее выигрывали. Если один боролся в воздухе, то второй шел на те мячи, которые продлевались в сторону ворот. По такой тактике и мячи забивались, и было создано много моментов.

Единственное, что удивляет: как можно было пропустить четыре мяча? Ведь по всем игровым компонентам «Зенит» на голову сильнее «Динамо», – сказал Кирьяков.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск завершился в дополнительное время со счетом 8:1 (первая игра – 0:4). В следующем раунде команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Мольде».

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