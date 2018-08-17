Нобоа: «До сих пор мы не знаем, как удалось обыграть «Динамо» с таким счетом»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа отметил, что в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» одним из ключевых моментов стало удаление Леандро Паредеса.

«До сих пор мы не знаем, как удалось обыграть «Динамо» с таким счетом. Самое главное, что мы выиграли, вышли в следующий раунд.

После второго гола мы начали чувствовать, что еще можно победить. После удаления мы посмотрели друг на друга, подумали, мол, мы ничего не потеряем, надо идти вперед», – сказал Нобоа.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск завершился в дополнительное время со счетом 8:1 (первая игра – 0:4). В следующем раунде команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Мольде».

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