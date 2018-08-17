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    Нобоа: «До сих пор мы не знаем, как удалось обыграть «Динамо» с таким счетом»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа отметил, что в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» одним из ключевых моментов стало удаление Леандро Паредеса.

    «До сих пор мы не знаем, как удалось обыграть «Динамо» с таким счетом. Самое главное, что мы выиграли, вышли в следующий раунд.

    После второго гола мы начали чувствовать, что еще можно победить. После удаления мы посмотрели друг на друга, подумали, мол, мы ничего не потеряем, надо идти вперед», – сказал Нобоа.

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск завершился в дополнительное время со счетом 8:1 (первая игра – 0:4). В следующем раунде команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Мольде».

    Сумасшедшая победа «Зенита». Только главное

    Источник: ТАСС

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    17.08.2018 07:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 17 августа 2018, 19:37

      Крис профи.....почти всегда достойно смотрится. Давай не сбавляй....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 17 августа 2018, 11:14

      Удивили всю Европу

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 11:10

      классный голешник Нобоа со штрафного положил! ну а удалось обыграть за счет невероятной самоотверженной и слаженной игры.

      6
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 августа 2018, 10:26

      Нобоа в нынешнем Зените как Модрич в Реале - без него ни одна атака не проходит.Раньше думал что таким игроком станет Шатов,не срослось.Удачи Зениту - они способны на многое!А Семак кажется находит подход!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 09:38

      Кристиан молодец - выложился до конца.

      3
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 17 августа 2018, 09:28

      Спросите у Миллера. Он наверняка знает...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      Константинн > Тазит 17 августа 2018, 20:07

      Хоть один здравомыслящий человек! А то все поголовно как зомби, им показали цирк с дрессированными белорусами а они и рады. Я после первой игры так и думал что ответная игра примерно так и пройдет как прошла. Одно радует что на таких играх можно денежку зарабатывать.....

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 17 августа 2018, 08:31

      молодцы что тут скажешь,но что же это все таки было в Минске?

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 августа 2018, 08:25

      Обыграть минское Динамо было просто необходимо....другого пути избежать позора после первой игры не было...

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 17 августа 2018, 08:01

      хаааа

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 августа 2018, 07:52

      Кристиан, мы сами удивляемся... ))) Приятно смотреть когда парни дружной командой на поле полностью отдаются игре. Играют в меньшинстве, не опустив руки и добились желаемого результата. Прошли такую науку и больше её допускать не надо. Другой соперник такой радости уже не доставит. Крупная победа не должна затмить тщательный и скрупулёзный анализ и вывод по этим двум играм с минчанами. Впереди ещё много игр и соперников.

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