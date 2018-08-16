Бутрагеньо: «У «Реала» нет проблем с Модричем»

Спортивный директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо считает, что полузащитник Лука Модрич не покинет этим летом столичный клуб. Ранее сообщалось о переговорах «Интера» о трансфере 32-летнего хорвата.

«У «Реала» нет проблем с Модричем. Он счастлив продолжить выступать в нашем составе», – заявил Бутрагеньо.

Трансферное окно в Италии закрывается 17 августа. Ранее появилась информация о том, что Модрич может покинуть «Реал», если мадридский клуб приобретет достойную замену на его место.