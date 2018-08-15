Модрич перейдет в «Интер», если «Реал» купит Эриксена

Полузащитник «Реала» Лука Модрич все еще имеет шанс оказаться в «Интере», сообщает Sky Sport Italia.

Такой трансфер возможен в том случае, если мадридцы смогут найти достойную замену хорвату. Наиболее вероятным кандидатом на эту роль выглядит полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен.

Известно, что «Тоттенхэм» не планирует расставаться с 26-летним датчанином. Ранее называлась возможная сумма трансфера – не менее 200 миллионов евро. Трансферное окно в Англии закрыто, поэтому «Тоттенхэм» уже не сможет найти замену игроку до зимы.