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    Модрич перейдет в «Интер», если «Реал» купит Эриксена

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич все еще имеет шанс оказаться в «Интере», сообщает Sky Sport Italia.

    Такой трансфер возможен в том случае, если мадридцы смогут найти достойную замену хорвату. Наиболее вероятным кандидатом на эту роль выглядит полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен.

    Известно, что «Тоттенхэм» не планирует расставаться с 26-летним датчанином. Ранее называлась возможная сумма трансфера – не менее 200 миллионов евро. Трансферное окно в Англии закрыто, поэтому «Тоттенхэм» уже не сможет найти замену игроку до зимы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2018 09:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 15 августа 2018, 11:27

      Лука везде будет в порядке.

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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 15 августа 2018, 10:35

      Полный бред ) Я не верю в это переход прямо сейчас. Лука пока хорош! Да и медийности он него много. Через год или два. Думаю Эрикосн и перейдет. А сейчас инфа 100% что нет.

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      Рейтинг: +1052

      mig28 15 августа 2018, 10:00

      Если Эриксен уйдёт, то и Кейн не задержится..он один вряд ли сможет тащить

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