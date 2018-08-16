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    Диего Коста: «В матче с «Реалом» может случиться все что угодно»

    Нападающий «Атлетико» Диего Коста был готов к любому развитию событий в матче Суперкубка УЕФА против «Реала». Форвард стал лучшим игроком этой встречи, оформив на свой счет дубль и самый быстрый гол в истории турнира.

    «Мы выиграли два финала, и мы счастливы. Мы безумно хотели обыграть «Реал» в финале евротурнира. Это было важно, чтобы заручиться уверенностью. Наша команда с самого начала ставила перед собой громкие цели, и мы смогли дать бой.

    Когда играешь против такой команды, как «Реал», случиться может все что угодно. Думаю, мы сыграли мощно и перевернули ход матча.

    Рамос? Он отличный игрок. Мы дружим, но на поле дружбе места нет. Мы шутливо обсуждали, что на поле должны биться и делать все, что требуется для наших команд. Серхио Рамос любит выигрывать, но выигрывать любим и мы. Что происходит на поле, остается на поле», – сказал Коста.

    Матч за Суперкубок УЕФА «Реал» – «Атлетико» завершился со счетом 2:4 в дополнительное время.

    «Атлетико» уничтожил новый «Реал». Главные факты

    Источник: УЕФА

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    16.08.2018 06:31
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