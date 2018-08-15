Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Болельщики минского «Динамо» прочитали стихи на белорусском про «дзюбу»

Болельщики минского «Динамо» прочитали стихи на белорусском про «дзюбу»

15 августа 2018, 17:27
18

Завтра «Зенит» примет минское «Динамо» в рамках ответной встречи квалификации Лиги Европы.

Интернет-ресурс TUT.BY опубликовал видео, на котором болельщики белорусского клуба читают стихи поэта Рыгора Бородулина со словом «дзюба» (с белорусского – клюв).

Ролик опубликован под названием «Фанаты минского «Динамо» троллят Артема Дзюбу через стихи народного поэта Беларуси».

«Они утверждают, что «клюв рассохся», и не хотят видеть «открытый клюв», – говорится в описании видео.

Напомним, встреча в Минске завершилась победой минчан со счетом 4:0. Дзюба пропустил матч – главный тренер Сергей Семак предоставил 29-летнему форварду отдых.

Источник: YouTube
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мн Дзюба Артем
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KOLBIS
1534343254
главный тренер Сергей Семак предоставил 29-летнему форварду отдых...Ага,а то устал с Бузовой Яндекс навигатор озвучивать...
Ответить
Ауторитетный экспэрт мамо
1534346018
че то там этих бульбашей самих разморыло...читают, а сами очкують))))
Ответить
Diesel133
1534347486
Артемка, с тебя завтра пента-трик. Такое спускать нельзя.
Ответить
paracetamol
1534348921
Получите бульбаши по-полной. Дзюба трёху вам отгрузит и остальные еще пять.
Ответить
Полная Канистра
1534350111
а Дзюба сейчас клюв свой точит для вас что потом может забудете каков вкус картошки
Ответить
Krd123
1534351691
Время покажет... Тёмка не подведи как Л.Адриано
Ответить
Serjoga
1534351712
Не стоило Дзюбу дразнить! После таких высказываний он будет "рвать и метать" на поле! Как бы потом минчанам это боком не вышло!
Ответить
ЮНик
1534352766
Сябры завели заслуженного мастера. Теперь держите его семеро!!!
Ответить
Nikiforof
1534352777
Какая игра актеров, какая постановка! Рублей по 500 заплатили людям.
Ответить
Отчаянный Пердун
1534356839
Наверное Семаку нужно выпускать Дзюбу, Забалотного и Ерохина и просто грузить на них в штрафную! а в полузащиту Передаса, Набоа и Эрнани. Первые двое чтобы распасовывали, а Эрнани с подбора бил, удар у него дальний хорошо поставлен.
Ответить
Главные новости
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+