Болельщики минского «Динамо» прочитали стихи на белорусском про «дзюбу»

Завтра «Зенит» примет минское «Динамо» в рамках ответной встречи квалификации Лиги Европы.

Интернет-ресурс TUT.BY опубликовал видео, на котором болельщики белорусского клуба читают стихи поэта Рыгора Бородулина со словом «дзюба» (с белорусского – клюв).

Ролик опубликован под названием «Фанаты минского «Динамо» троллят Артема Дзюбу через стихи народного поэта Беларуси».

«Они утверждают, что «клюв рассохся», и не хотят видеть «открытый клюв», – говорится в описании видео.

Напомним, встреча в Минске завершилась победой минчан со счетом 4:0. Дзюба пропустил матч – главный тренер Сергей Семак предоставил 29-летнему форварду отдых.