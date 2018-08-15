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    Болельщики минского «Динамо» прочитали стихи на белорусском про «дзюбу»

    Завтра «Зенит» примет минское «Динамо» в рамках ответной встречи квалификации Лиги Европы.

    Интернет-ресурс TUT.BY опубликовал видео, на котором болельщики белорусского клуба читают стихи поэта Рыгора Бородулина со словом «дзюба» (с белорусского – клюв).

    Ролик опубликован под названием «Фанаты минского «Динамо» троллят Артема Дзюбу через стихи народного поэта Беларуси».

    «Они утверждают, что «клюв рассохся», и не хотят видеть «открытый клюв», – говорится в описании видео.

    Напомним, встреча в Минске завершилась победой минчан со счетом 4:0. Дзюба пропустил матч – главный тренер Сергей Семак предоставил 29-летнему форварду отдых.

    Источник: YouTube

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    15.08.2018 17:27
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +127

      BOOMBASTIKSPB 16 августа 2018, 23:31

      Дзюба потролил минское Динамо тремя голами, заработанными пенками и голевой передачей

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 15 августа 2018, 23:18

      «дзюба» (с белорусского – клюв)
      Дзю́ба — белорусская, украинская, русская и польская фамилия, образованная от прозвища Дзюба — рябой человек (со следами оспы на лице).
      Кому верить?

      1
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      Рейтинг: +4330

      Spirit_78 15 августа 2018, 22:47

      Совсем уже охренели

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 15 августа 2018, 21:13

      Наверное Семаку нужно выпускать Дзюбу, Забалотного и Ерохина и просто грузить на них в штрафную! а в полузащиту Передаса, Набоа и Эрнани. Первые двое чтобы распасовывали, а Эрнани с подбора бил, удар у него дальний хорошо поставлен.

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Отчаянный Пердун 15 августа 2018, 21:18

      Согласен "отчасти"! Аргентинцы "сливают" Семака! Поэтому лучше бы он их всех посадил в запас и выставил состав россиян! Хуже не будет, а если "вытащат" матч на желании, то все точки над i расставятся автоматически!

      0
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 15 августа 2018, 20:06

      Какая игра актеров, какая постановка! Рублей по 500 заплатили людям.

      3
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      ...
      Рейтинг: +64

      dezmond_87 > Nikiforof 15 августа 2018, 20:26

      В Беларуси это большие деньги!

      2
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      ...
      Рейтинг: +886

      xColaz > dezmond_87 15 августа 2018, 21:14

      Это не повод для шуток! Между прочим, на купленный за пятихат мешок картошки, семья из четырех белорусов сможет прожить целый месяц (по 400 грамм в день на каждого!)

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 15 августа 2018, 20:06

      Сябры завели заслуженного мастера. Теперь держите его семеро!!!

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 августа 2018, 19:48

      Не стоило Дзюбу дразнить! После таких высказываний он будет "рвать и метать" на поле! Как бы потом минчанам это боком не вышло!

      5
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      Рейтинг: +597

      Krd123 15 августа 2018, 19:48

      Время покажет... Тёмка не подведи как Л.Адриано

      5
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      Рейтинг: +223

      Cupota 15 августа 2018, 19:42

      Крутые пацаны. Пусть в Питер на матч приезжают.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 августа 2018, 19:21

      а Дзюба сейчас клюв свой точит для вас что потом может забудете каков вкус картошки

      6
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