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    В субботу «Ливерпуль» может принять решение по аренде Груйича в ЦСКА

    ЦСКА ведет переговоры с «Ливерпулем» об аренде полузащитника Марко Груйича, сообщил «Чемпионат».

    По информации издания, 22-летний футболист встретится с руководством красных в субботу, 18 августа. В этот день может быть принято решение о продолжении карьеры серба в московском клубе.

    Считается, что «Ливерпуль» может отдать игрока в аренду сроком на сезон.

    Воспитанник «Црвены Звезды» пополнил состав английского клуба в июне 2016 года. Вторую половину минувшего сезона игрок провел в «Кардиффе» на правах аренды.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.08.2018 14:56
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