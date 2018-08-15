В субботу «Ливерпуль» может принять решение по аренде Груйича в ЦСКА

ЦСКА ведет переговоры с «Ливерпулем» об аренде полузащитника Марко Груйича, сообщил «Чемпионат».

По информации издания, 22-летний футболист встретится с руководством красных в субботу, 18 августа. В этот день может быть принято решение о продолжении карьеры серба в московском клубе.

Считается, что «Ливерпуль» может отдать игрока в аренду сроком на сезон.

Воспитанник «Црвены Звезды» пополнил состав английского клуба в июне 2016 года. Вторую половину минувшего сезона игрок провел в «Кардиффе» на правах аренды.