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    Фабиньо: «Переходя в «Ливерпуль» понимал, что меня ждет серьезная конкуренция»

    Новичок «Ливерпуля» полузащитник Фабиньо провел первый матч Премьер-лиги против «Вест Хэма» (4:0) на скамейке запасных.

    «Когда я переходил в «Ливерпуль», прекрасно понимал, что меня ждет серьезная конкуренция за место в центре поля.

    У нас на самом деле очень хорошая команда. Я доволен собственной предсезонной подготовкой.

    Отличия от «Монако»? «Ливерпуль» играет в три центральных полузащитника, а во Франции их было два», – рассказал футболист.

    Фабиньо перешел в «Ливерпуль» из «Монако» этим летом. Сумма трансфера составила 50 миллионов евро.

    Источник: A Bola

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    15.08.2018 10:19
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