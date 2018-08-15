Фабиньо: «Переходя в «Ливерпуль» понимал, что меня ждет серьезная конкуренция»

Новичок «Ливерпуля» полузащитник Фабиньо провел первый матч Премьер-лиги против «Вест Хэма» (4:0) на скамейке запасных.

«Когда я переходил в «Ливерпуль», прекрасно понимал, что меня ждет серьезная конкуренция за место в центре поля.

У нас на самом деле очень хорошая команда. Я доволен собственной предсезонной подготовкой.

Отличия от «Монако»? «Ливерпуль» играет в три центральных полузащитника, а во Франции их было два», – рассказал футболист.

Фабиньо перешел в «Ливерпуль» из «Монако» этим летом. Сумма трансфера составила 50 миллионов евро.