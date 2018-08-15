Прядкин – о проблемах «Анжи»: «А почему бы нам не завлечь такого бизнесмена, который содержит ПАОК»

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о развитии ситуации в «Анжи». Клуб имеет финансовые проблемы в виде долгов. Ранее сообщалось о возможности его снятия с чемпионата России.

– У меня сегодня должна была состояться встреча с президентом этого клуба. Мы сейчас виделись на игре, немного пообщались. Завтра встретимся еще раз, обсудим проблемы. Экстраординарных шагов однозначно не будет. Мы наблюдаем за ситуацией, держим под контролем. Сегодня один из ваших коллег спрашивал про стабилизационный фонд или финансового резерва со стороны РПЛ. Это хорошая идея и мы ее рассмотрим. Года три или четыре назад тоже поднимался этот вопрос, в плане финансового резерва для улучшения инфраструктуры. Поэтому это предложение очень интересное. Честно скажу, мне уже звонили два президента клуба не из числа тех, которые терпят бедствие, и говорили о том, чтобы рассмотреть этот вопрос, чтобы поддержать клуб, в случае каких-то финансовых ям. Еще раз говорю, это частный клуб и ему надо работать с акционерами, раз они взялись нести такое бремя. Каких-то опасений у меня нет. Но проблемы есть. Я обращался к главе Дагестана, писал ему письмо. Думаю, руководители клуба должны взаимодействовать, находить точки соприкосновения, потому что таким клубам, у которых большая зависимость от регионального бюджета, очень трудно выживать, если региональная власть не поддерживает. Мы посмотрим, что к двадцатому году произойдет с нашим телевизионным контрактом и если бы у нас телеправа стоили тех денег, которые платят английским, французским или испанской лигам, это была бы большая защита от финансовых катаклизмов клубов. Они бы получали хорошую долю от РПЛ.

– Как завлечь таких акул бизнеса, как Алишер Усманов, который покинул «Арсенал»?

– А почему бы нам не завлечь такого бизнесмена, которого сегодня несколько раз показывали на экране, который содержит ПАОК? Он в свое время содержал две команды: СКА из Ростова и «Ростов» после этого. Это непросто и затратно. Должна быть не только любовь к футболу и заинтересованность, но и выгода.

– С Саввиди еще не общались?

– Нет, еще не видел его.

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