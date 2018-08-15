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    Прядкин – о проблемах «Анжи»: «А почему бы нам не завлечь такого бизнесмена, который содержит ПАОК»

    Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о развитии ситуации в «Анжи». Клуб имеет финансовые проблемы в виде долгов. Ранее сообщалось о возможности его снятия с чемпионата России.

    – У меня сегодня должна была состояться встреча с президентом этого клуба. Мы сейчас виделись на игре, немного пообщались. Завтра встретимся еще раз, обсудим проблемы. Экстраординарных шагов однозначно не будет. Мы наблюдаем за ситуацией, держим под контролем. Сегодня один из ваших коллег спрашивал про стабилизационный фонд или финансового резерва со стороны РПЛ. Это хорошая идея и мы ее рассмотрим. Года три или четыре назад тоже поднимался этот вопрос, в плане финансового резерва для улучшения инфраструктуры. Поэтому это предложение очень интересное. Честно скажу, мне уже звонили два президента клуба не из числа тех, которые терпят бедствие, и говорили о том, чтобы рассмотреть этот вопрос, чтобы поддержать клуб, в случае каких-то финансовых ям. Еще раз говорю, это частный клуб и ему надо работать с акционерами, раз они взялись нести такое бремя. Каких-то опасений у меня нет. Но проблемы есть. Я обращался к главе Дагестана, писал ему письмо. Думаю, руководители клуба должны взаимодействовать, находить точки соприкосновения, потому что таким клубам, у которых большая зависимость от регионального бюджета, очень трудно выживать, если региональная власть не поддерживает. Мы посмотрим, что к двадцатому году произойдет с нашим телевизионным контрактом и если бы у нас телеправа стоили тех денег, которые платят английским, французским или испанской лигам, это была бы большая защита от финансовых катаклизмов клубов. Они бы получали хорошую долю от РПЛ.

    – Как завлечь таких акул бизнеса, как Алишер Усманов, который покинул «Арсенал»?

    – А почему бы нам не завлечь такого бизнесмена, которого сегодня несколько раз показывали на экране, который содержит ПАОК? Он в свое время содержал две команды: СКА из Ростова и «Ростов» после этого. Это непросто и затратно. Должна быть не только любовь к футболу и заинтересованность, но и выгода.

    – С Саввиди еще не общались?

    – Нет, еще не видел его.

    «Анжи» может закрыться. Там кошмар с деньгами

    Президент «Анжи»: «В клубе работает 96 человек, на зарплаты ежемесячно нужно тратить 44 миллиона»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2018 06:34
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 15 августа 2018, 14:52

      Теле права они хотят как в Англии! Не покупайте трансляции английских испанских французских лиг а вложите в наши. А то на телевизору наш чемпионат можно посмотреть только платно а англичан свободно на матч ТВ. Они мне не упёрлись ни куда! Почему мы их спонсирует?

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 августа 2018, 12:19

      ему то и "Ростов" в парить не шибко то получается, даже когда последний в ЛЧ выступал, а тут какой то не пришей рукав к Дагестану - Анжи.
      Сказочники. С начало сделали содержание клуба дорогим удовольствием, потом ищут лохов, кто готов на это тратиться, сделайте хотя бы РПЛ конкурентным по содержанию клуба с Европой, остальным миром, тогда и резон будет у спонсоров как то вкладываться в футбол.
      А то плати миллионы енотов каким то деревяшкам и их агентам за паспорта, а от них толку в еврокубках никакого.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 11:48

      никакой выгоды и перспектив потому что нет от содержания таких клубов которые болтаются в середине таблицы или борются за выживание. а всем в основном важна денежная составляющая а не выкидывать деньги просто в пропасть от доброй души.

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 15 августа 2018, 10:58

      Страна не та - только все наладит, как будут пытаться отжать в закрома Родины.

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi 15 августа 2018, 10:22

      Просто, Усманова привлечь, кишка тонка, а с Савиди может и прокатит.

      -1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > richi 15 августа 2018, 10:36

      У Саввиди не прокатит, потому, что он глубоко религиозный христианин, здесь это может сыграть свою роль.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 15 августа 2018, 09:13

      Просто, владея топ клубом Греции он собирает у себя полный стадион почти на каждый матч. Вдобавок лига Греции слаба и он имеет возможность бороться за еврокубки из года в год с недорогими футболистами. В общем там хорошие условия чтоб понемногу зарабатывать. А у нас до сих пор лимит, который повысил зарплаты как легионерам так и Русским, большинство клубов играет в автобусный футбол, на который много народу не пойдет смотреть и аудитория будет уменьшаться из за несмотрибельности а новому инвестору получать доходы хотя бы от еврокубков не видится возможным

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 15 августа 2018, 08:46

      насильно мил не будешь

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 августа 2018, 08:41

      Вот ты и брось РПЛ и вместе с Мудко возьмитесь за содержание АНЖИ.

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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 15 августа 2018, 08:26

      Один такой уже приходил в Анжи, но быстро вышел.

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      Рейтинг: +1126

      richi > komarinskiy 15 августа 2018, 12:40

      Не вышел, а его ушли.

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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 15 августа 2018, 08:04

      Может быть потому что у нас Чемпионат автобусников. и смотреть его не интересно???
      поэтому и платить никто не хочет за это...

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