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  • Прядкин – о проблемах «Анжи»: «А почему бы нам не завлечь такого бизнесмена, который содержит ПАОК»

Прядкин – о проблемах «Анжи»: «А почему бы нам не завлечь такого бизнесмена, который содержит ПАОК»

15 августа 2018, 06:34
17

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о развитии ситуации в «Анжи». Клуб имеет финансовые проблемы в виде долгов. Ранее сообщалось о возможности его снятия с чемпионата России.

– У меня сегодня должна была состояться встреча с президентом этого клуба. Мы сейчас виделись на игре, немного пообщались. Завтра встретимся еще раз, обсудим проблемы. Экстраординарных шагов однозначно не будет. Мы наблюдаем за ситуацией, держим под контролем. Сегодня один из ваших коллег спрашивал про стабилизационный фонд или финансового резерва со стороны РПЛ. Это хорошая идея и мы ее рассмотрим. Года три или четыре назад тоже поднимался этот вопрос, в плане финансового резерва для улучшения инфраструктуры. Поэтому это предложение очень интересное. Честно скажу, мне уже звонили два президента клуба не из числа тех, которые терпят бедствие, и говорили о том, чтобы рассмотреть этот вопрос, чтобы поддержать клуб, в случае каких-то финансовых ям. Еще раз говорю, это частный клуб и ему надо работать с акционерами, раз они взялись нести такое бремя. Каких-то опасений у меня нет. Но проблемы есть. Я обращался к главе Дагестана, писал ему письмо. Думаю, руководители клуба должны взаимодействовать, находить точки соприкосновения, потому что таким клубам, у которых большая зависимость от регионального бюджета, очень трудно выживать, если региональная власть не поддерживает. Мы посмотрим, что к двадцатому году произойдет с нашим телевизионным контрактом и если бы у нас телеправа стоили тех денег, которые платят английским, французским или испанской лигам, это была бы большая защита от финансовых катаклизмов клубов. Они бы получали хорошую долю от РПЛ.

– Как завлечь таких акул бизнеса, как Алишер Усманов, который покинул «Арсенал»?

– А почему бы нам не завлечь такого бизнесмена, которого сегодня несколько раз показывали на экране, который содержит ПАОК? Он в свое время содержал две команды: СКА из Ростова и «Ростов» после этого. Это непросто и затратно. Должна быть не только любовь к футболу и заинтересованность, но и выгода.

– С Саввиди еще не общались?

– Нет, еще не видел его.

«Анжи» может закрыться. Там кошмар с деньгами

Президент «Анжи»: «В клубе работает 96 человек, на зарплаты ежемесячно нужно тратить 44 миллиона»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Анжи Прядкин Сергей
Комментарии (17)
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kykyi
1534305029
Как только в России суд станет независимым и мы начнем соблюдать собственные законы, тогда можем рассчитывать и на инвесторов. А пока увы будем влачить жалкое существование. По поводу платы от ТВ, маниловщина чистой воды. Я могу сказать примерно следующее: Вот если бы россиянам платили з/п, как в Англии, Штатах или в Швейцарии, вот тогда бы мы жили очень хорошо.
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justozavr
1534305456
Ага, был он инвестором Ростова, ну его на..
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oyabun
1534307037
Потому что Завлекушка не отросла ещё.
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Рубик Докоян
1534307693
Он ещё и женский гандбольный клуб "Ростов" содержит, где самые высокие зарплаты. Единственный клуб в женском гандболе где играют "леги" и тренер иностранец. Надо прежде всего любить спорт, а не деньги в спорте.
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komarinskiy
1534310805
Один такой уже приходил в Анжи, но быстро вышел.
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vladimir-7
1534311662
Вот ты и брось РПЛ и вместе с Мудко возьмитесь за содержание АНЖИ.
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richi
1534317772
Просто, Усманова привлечь, кишка тонка, а с Савиди может и прокатит.
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Smekaev
1534319891
Страна не та - только все наладит, как будут пытаться отжать в закрома Родины.
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OfaZavr
1534322914
никакой выгоды и перспектив потому что нет от содержания таких клубов которые болтаются в середине таблицы или борются за выживание. а всем в основном важна денежная составляющая а не выкидывать деньги просто в пропасть от доброй души.
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FanatSerj
1534324749
ему то и "Ростов" в парить не шибко то получается, даже когда последний в ЛЧ выступал, а тут какой то не пришей рукав к Дагестану - Анжи. Сказочники. С начало сделали содержание клуба дорогим удовольствием, потом ищут лохов, кто готов на это тратиться, сделайте хотя бы РПЛ конкурентным по содержанию клуба с Европой, остальным миром, тогда и резон будет у спонсоров как то вкладываться в футбол. А то плати миллионы енотов каким то деревяшкам и их агентам за паспорта, а от них толку в еврокубках никакого.
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