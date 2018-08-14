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    Серхио Рамос: «Мы будем побеждать и без Роналду»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос в преддверии матча за Суперкубок УЕФА против «Атлетико» выразил мнение, что уход из команды Криштиану Роналду не станет критичным для сливочных.

    «Конечно, это плохо, когда ты лишаешься такого топового футболиста, но задача «Реала» – побеждать, и мы будем делать это и без него.

    За все эти годы в «Реале» побывало много классных игроков. Но наш клуб выше любого отдельного взятого игрока. Что бы ни произошло, «Реал» всегда будет стремиться побеждать», – сказал испанец.

    Роналду перешел в «Ювентус» за более чем 100 миллионов евро.

    Источник: УЕФА

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    14.08.2018 21:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 16 августа 2018, 16:28

      Заметно..
      Рамос особенно "хорош" когда пенальти бьет..пока вратарь не упадет,-удар не наносит,дрянь такая)

      0
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      Рейтинг: +53

      Aseke_84 15 августа 2018, 07:41

      Все равно будет трудно без Роналду

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 15 августа 2018, 04:26

      Ну ну, индейцы как сам говорил, тоже не плохая команда

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 15 августа 2018, 00:45

      Успехов Реалу! И победы за Суперкубок УЕФА!

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 августа 2018, 00:26

      Понятно что выше любого игрока , но посмотрим кто на себя возьмет лидерство в клубе

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      Рейтинг: +355

      kvm5 14 августа 2018, 22:32

      но не так как раньше

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