Серхио Рамос: «Мы будем побеждать и без Роналду»

Защитник «Реала» Серхио Рамос в преддверии матча за Суперкубок УЕФА против «Атлетико» выразил мнение, что уход из команды Криштиану Роналду не станет критичным для сливочных.

«Конечно, это плохо, когда ты лишаешься такого топового футболиста, но задача «Реала» – побеждать, и мы будем делать это и без него.

За все эти годы в «Реале» побывало много классных игроков. Но наш клуб выше любого отдельного взятого игрока. Что бы ни произошло, «Реал» всегда будет стремиться побеждать», – сказал испанец.

Роналду перешел в «Ювентус» за более чем 100 миллионов евро.